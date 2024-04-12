特別財會｜在港家族辦公室資產1.5萬億　冀明年多200家落戶或擴充

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）煞停在港開設家族辦公室啟動禮後，令社會對家族辦公室充滿好奇。財經事務及庫務局指，估計2023年底約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5,000萬美元的超高淨值人士成立。政府目標是在2025年年底前協助不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務，但由於個別家族辦公室的資產規模涉及商業敏感資料，詳情不宜公開。



政府又指，根據證券及期貨事務監察委員會《2022年資產及財富管理活動調查》，截至2022年年底，香港的私人銀行和私人財富管理業務中，來自家族辦公室和私人信託客戶的資產規模達15,200億港元。



政府目標明年底多200家家族辦公室落戶本港或擴充業務（資料圖片）

立法會特別財委會下周起審核本年度預算案內容，多名議員也就預算案中提到要吸引家族辦公室落戶香港和吸引中東資金投資提問。

過半家族辦由資產逾5000萬美元人士成立

財經事務及庫務局指，估計去年底約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產逾5,000萬美元的超高淨值人士成立。投資推廣署的家族辦公室團隊自2021年6月成立至2024年3月底，共接獲超過650個在港設立家族辦公室查詢，主要來自內地、東盟國家、中東、歐洲及美洲等地，並已協助64間家族辦公室在港設立或擴展業務，包括26間於2023年在港設立或擴展業務的家族辦公室，另有超過130間家族辦公室表示正準備或已決定在港設立或擴展業務。投資推廣署在2023-24年度及2024-25年度推動家族辦公室業務發展的整體開支預算分別約為5,120萬元及4,980萬元。

財庫局指，團隊一直與包括金融發展局和香港貿易發展局合作推廣，計劃於今年在香港、內地和海外，包括東南亞和中東舉辦如研討會、會議、傳媒訪問和外訪等，向目標客戶群作推廣。團隊又已在北京、布魯塞爾、杜拜和新加坡設辦事處，亦會聯同各地經濟貿易辦事處在不同主要城市舉辦以家族辦公室為主題的圓桌論壇。

預算案本年度向金融發展局提供的4750萬元資助金當中，有300萬會預留金管局轄下於去年11月成立的香港財富傳承學院，為家族辦公室從業員和新時代資產擁有人提供持續培訓、知識交流和聯繫機會。

推出在中東上市追蹤港股指數ETF

另外，政府銳意開拓新資金來源，中東市場是目標地區之一。港交所正籌備多項重點推廣活動，包括與中東及東南亞地區組織聯合舉辦不同主題旗艦峰會和活動，加強香港與海外市場的聯繫。金管局又正與業界討論建構和推出在中東上市追蹤港股指數的ETF的安排，並開始徵求建議書活動，以選擇一間或多間資產管理公司管理該ETF。至於落實時間表，政府指取決於該ETF的設計和監管申請的進展，當準備就緒，金管局將與選定的資產管理公司就推出作宣傳和推廣。