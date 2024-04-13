垃圾徵費｜葉劉淑儀稱政策改動非跪低　批前官員發聲：講就容易

政府早前將垃圾徵費實施日期延後至8月1日，改為在4月1日起在14個地點推行先行先試計劃。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（13日）在電視節目稱，當局會否再度延後或擱置計劃言之過早，政府會考慮市民回饋，但就算改變政策都不是「跪低」，聽意見並不等同於沒有能力執行政策。對於有前官員發聲評論政策，葉劉淑儀就指前官員「講就容易，唔係佢哋執行」。



葉劉淑儀（黃浩謙攝/資料圖片）

政府政策非一成不變

葉劉淑儀在節目中表示，香港人均製造垃圾多、堆填區擴建難，垃圾徵費用意良好都通過，但影響700萬人，加上很複雜導致有反對聲音。不過，她表示政府有進行解說工作，但亦有部分問題政府未能解答。

被問及會否押後或擱置計劃，葉劉淑儀稱言之過早，垃圾徵費執行期由環境及生態局局長決定，認為政府會考慮市民回饋再決定。至於有指擱置政策或等同推翻過往政府的決定，葉劉淑儀稱，政府靈活落實政策，並未不是以前政策就一定不會改，否則就不會撤辣，又稱政府政策不能一成不變，「前官員講就容易，唔係佢哋執行」。

此外，她表示垃圾徵費不會拖經濟民生的後腿，認為政府有能力推動，但就算改變政策都不是「跪低」，不能因為聽社會意見就等同無能力執行政策。

垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

葉劉淑儀絕不擔心被制裁

《基本法》23條通過後，有指西方國家打算提出制裁香港官員。葉劉淑儀直言絕不擔心被制裁，無論行會成員、參與條例草案的委員都有心理準備，但都不擔心、不怕被制裁，又稱西方一面倒的批評「好多屈我哋」、批評時無中生有。

不過，她指出公開表態的西方國家只有美國、英國，本次層次力度不同，只是美國國務卿布林肯發聲，而無總統發言，引用的條例亦只是《入境條例》，力度輕微。

旅遊、零售等行業復甦進度緩慢。(資料圖片)

舉辦盛事是正確做法 要提供本地特色旅遊體驗

至於23條通過後，如何全力拼經濟。葉劉淑儀稱，短期內做到的不多，目前困境是美國息率高，來香港旅遊消費很貴，認為舉辦盛事是正確做法，稱之前同樂運動會為香港帶來2億元消費額；LIV Golf吸引很多人來等。

不過，她指18區日夜都繽紛帶動人流，惟經濟收益不會很高，政府要強化內地沒有的旅遊體驗，例如值得研究「海島旅遊」，可吸引居住內陸的內地遊客。