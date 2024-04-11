垃圾徵費｜環團家居實驗揭　兩成垃圾為即棄餐具　促設生產責任制

垃圾徵費是否如期推行，在社會上存有爭議。綠色和平在今年3月招募45個家庭，參加為期7日的「垃圾徵費先行先試」公民實驗，發現他們的家居垃圾中，兩成屬即棄外賣餐具、近3成屬於包裝垃圾。



綠色和平項目主任譚穎琳建議，政府除如期推行垃圾徵費外，亦應加快落實生產者責任制。她亦希望，政府可盡快定立香港各類減廢目標及落實時間表，令市民在垃圾徵費下真正「有得揀」，減廢又減費。



綠色和平招募45個家庭，參加為期7日的「垃圾徵費先行先試」公民實驗，發現他們的家居垃圾中，5成屬即棄外賣及包裝。（綠色和平提供）

綠色和平在今年3月招募45個家庭，參加為期7日的「垃圾徵費先行先試」公民實驗，將家居垃圾分為3類，分別為外賣餐具、即棄包裝及一般垃圾，收集到垃圾徵費指定袋，並拍照和記錄。

團隊按此分析每個家庭的各類垃圾佔比，及垃圾徵費實施後需繳付的費用。參與家庭一星期平均購買近3次外賣，五成家居垃圾屬於由隨產品附帶的即棄包裝垃圾。其中以2人家庭為人例，平均每月徵費開支為40元，外賣及包裝垃圾佔21元，超過總體垃圾費一半。

綠色和平項目主任譚穎琳認為，一半家居垃圾屬隨產品附帶的外賣餐具及包裝，惟此些垃圾在垃圾徵費政策下，卻要由市民「埋單」，造成付費或負責回收的不公平現象。她建議，政府除如期推行垃圾徵費外，亦應加快落實生產者責任制，助「社會減廢、市民減費」。

她表示，參考其他東亞城市經驗，台北及首爾在推出垃圾徵費時，亦會積極推行生產者責任制，包括規管過度包裝、要求連鎖店提供借還重用餐具系統等。她強調，連鎖企業具有社會責任應善用資源發展，故認為應建立方便消費者源頭減廢的選項，而非把徵費、處理廢物的責任轉嫁予消費者。

她又建議，政府應善用垃圾徵費的18億元收入作專款專用，加快增撥資源發展重用餐具借還系統及網絡，推動連鎖企業儘快去除無謂包裝，提供簡約或無包裝選擇，及公開產品包裝減廢量、重用率及回收量。她亦希望，政府可盡快定立香港各類減廢目標及落實時間表，令市民在垃圾徵費下真正「有得揀」，減廢又減費。