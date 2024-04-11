垃圾徵費｜李慧琼憂8月推行招民怨　謝偉銓：不應遇難避事

立法會今日（11日）續會，辯論將垃圾收費計劃押後至8月1日實施的無約束力議案。民建聯議員李慧琼擔心如果8月如期推行垃圾徵費，會引起混亂，令更多市民抱怨和投訴。不過，新思維的狄志遠指社會關注的是政府的執行能力而非法例本身，表明反對擱置計劃，又指若擱置恐損害政府管治威信；謝偉銓亦表明政府不應有法不依、遇難避事，又質疑相關主體法例通過逾兩年，為何臨門一腳出現如此多甩漏？



環境局局長謝展寰指作為負責任的政府要了解計劃推行時可能出現的困難，故推行先行先試了解各持份者面對的問題，政府搜集資料後會務實處理作下一步部署，5至6月期間再向立法會交代。他又交代指定袋在十四個試點的使用情況，指參與公營機構和院舍已全面採用指定袋、商場使用率超過七成，公私營住宅大廈使用率參差，由三成多至五成多。他又指政府已大力擴展綠在區區回收服務。



立法會今日辯論有關垃圾收費計劃實施日期押後至8月1日的察悉議案。李慧琼指，垃圾徵費用意十分良好，但不少市民關注社區回收設施不足，特別是廚餘機嚴重不足，亦有商戶擔心營運成本上升，認為都需要政府審慎處理。她又認為，社會經過廣泛深入討論徵費和回收議題後，不少人的分類回收意識已經提高，當局可利用契機加強相關工作，包括可考慮強制回收。

狄志遠：社會關注政府執行能力 擱置損管治威信

新思維狄志遠表明不贊成擱置計劃，認為垃圾收費的出發點值得支持，但政府推行措施時力有不逮，破綻百出，面對社會質疑，回答笨拙，好事變成壞事。他認為社會的關注重點並非源於法例，而是政府的執行力，認為當局應重新部署，為不同行業制訂指引，改良回收設施網絡，加強宣傳教育。如果政府因為困難就擱置計劃，將嚴重打擊管治威信。

江玉歡問前官員為何任內未做好回收？

不過，選委界議員江玉歡不認同延後徵費會令政府威信受損，認為若在現時情況下硬推計劃反而令市民抱怨更多，她更不點名反問一些反對延後計劃的前官員：「為何在任時，未有做好回收？」她強調，延後推行計劃，有助當局做好推行計劃的細節安排。

自由黨議員邵家輝指市民支持環保但背後需要金錢，認為8月1日並非合適時間推行徵費，因現時經濟情況下，很多中小微企難以配合，若把增加的成本轉嫁消費者，將有損本港的競爭力。

謝偉銓：不應有法不依、遇難避事

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓不滿政府未有做好徵費的配套，質疑為何相關法例通過逾兩年，為何臨門一腳仍有如此多甩漏？他強調政府不應決而不行、不能有法不依，強調保護環境是要付出，企業成本會增加，市民的習慣也要改變。

作為資深議員的他指過去也曾到外地考察回收設施，指日本等地已實施垃圾分類回收多年；「無理由香港做唔到」。他要求政府在試行期間做好宣傳解說，不應遇難避事擱置計劃，否則過去十多年的環保工作便白費，香港的垃圾棄置量無法減少，政府要用更多公帑和土地，興建更多堆填區同焚化爐。他指：「到時有份要求擱置垃圾收費嘅人士，就唔好又話因為有地區人士反對，而唔支持有關嘅工程計劃。」

鄧飛：通過的法例不能不生效束之高閣

選委界議員鄧飛指市民尤其是新一代支持環保，而有關垃圾徵費的法例早於2021年在立法會三讀通過，他強調經通過的法例總要生效，不能束之高閣。

劉國勳倡分階段推行垃圾徵費

立法會環境事務委員會主席、民建聯劉國勳則指，社區上的回收配套未準備好，突然間要求環境局局長謝展寰推行徵費是有難度，他又指先行先試初期有混亂情況、參與率低，若擴展至更大範圍，適應期可能更長，期望局方可把試行範圍擴大。他又建議當局因應時勢，分階段先在私營機構推動，然後再擴及至住戶。