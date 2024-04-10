垃圾徵費｜陸恭蕙稱已行到最後一步　若政府遇困難叫停會「面紅」

垃圾徵費議題自全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文促請政府押後或擱置後，引發各界討論，有議員直斥前環境局局長黃錦星在任內推行這政策種下禍根，惡果要今屆政府償還。



黃錦星的副手、前環境局副局長陸恭蕙今日（10日）在電台反駁表示，「落咗任點樣償還」，重申2013年至今研究垃圾徵費方案多時，不可能在未推行就能達到完善的地步，如果因為社會有聲音指垃圾徵費「太難喇，唔識點做」而想延遲，「咁遲啲都唔會識做」，她呼籲社會各界在現階段「一齊去諗點樣做去解決問題」，而非因為「好難做就唔去做」，如果現屆政府因遇到困難而不落實垃圾徵，「咁仲面紅啦」。



覺垃圾徵費已推至今地步「憑咩話而家唔做」

陸恭蕙今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中，回應社會對黃錦星的批評。她認為，現時不應再追究已落任的政府官員，垃圾徵費已通過成法例，現時市民大眾應著眼在如何解決垃圾徵費在試行出現的問題，現已走到這最後試行的地步，「憑咩話而家唔做」，如果政府因「難做就唔做，咁仲面紅啦」。

難做就不做這理由不合理 現在大眾都關注是好時候去討論施行細節

她了解到有市民認為垃圾徵費太難實施，出現各種問題，「唔識點做」，希望可延後推行時間，她反問「咁遲啲（推行）都唔識㗎！」所以，她認為這不是一個合理理由去延遲垃圾徵費方案，因「唔開始之後都唔會識」，反而現在應「打鐵趁熱」，趁著社會都對此事很有興趣，十分關注且緊張，來多討論徵費實施的細節問題，否則將浪費如此好的時間來集思廣益，解決問題。

▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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局部地區出現問題就叫停：唔make sense嘅

她舉例有市民「唔係唔肯做，但唔夠方便唔想做」，她建議政府在徹底考慮所有地區問題後，才推行便利市民的垃圾徵費計劃；她表示，現時試行有14個試點，有部分試點的地區特徵，如人口太稠密，確實會讓垃圾徵費的推行變得麻煩，但強調「唔係所有地方都係咁」，在其他試點測試了並改善問題後，便可將這些經驗帶至較複雜的地區來改善執行計劃，如因局部地區出現問題就不做，她形容是「唔make sense嘅」。

先試行後調整：大城市一開始做都唔會完美

她續指，環境局在2013年提出垃圾徵費的第一份藍圖，多年來都有持續研究此方案，如參考研究首爾、台北的垃圾處理方針，相信政府已經準備足夠。現在試行的階段，則可讓政府測試不同持份者，如住戶、飲食業工作人員、公務員等對垃圾徵費的實施情況，然後用作調整徵費計劃的落地計劃，收集不同持份者對徵費細節的意見再改善，她相信「所有大城市一開始做都唔會完美」，但在落地試後、檢討後可改善問題。

她建議在垃圾徵費的試行可分階段做，漸漸擴展至公共屋邨試行，因其佔香港40%的居民人口，如這些居民在試行後問題不大，則私人樓宇的住戶亦會對垃圾徵費有更多信心，逐步讓整體社會都對垃圾徵費具信心。

垃圾徵費再起爭議。（資料圖片）

前環境局政治助理區詠芷今日在《明報》撰文，表示對近日有言論認為垃圾徵費應再延後甚至擱置「深感遺憾」，擔心引起社會分化，影響國家的碳中和發展方向，忽略肩負亞洲國際都會的應有之義，背棄4任特首的施政方針於不顧。

她表示，垃圾徵費在廢物管理學中從來是核心政策，是整個減少廢物中的火車頭，又指全球多個先進城市早已推行按量收費，國家發改委等4部委於2022年1月提出《關於加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》，全面落實生活垃圾收費。