國安教育日｜夏寶龍4.15率港澳辦　連線出席開幕禮　發表主旨致辭

「全民國家安全教育日」在月15日舉行，香港特區國安委明日（15日）早上將於香港會議展覽中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將率領港澳辦領導班子全體成員，在北京以視頻連線方式出席典禮。夏寶龍主任將擔任主禮嘉賓，並發表主旨致辭。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。（資料圖片/歐嘉樂攝）

香港特區國安委主席、行政長官李家超熱烈歡迎夏寶龍主任率領港澳辦領導班子全體成員以連線方式出席「全民國家安全教育日」開幕典禮。

李家超表示：「今年的『全民國家安全教育日』對香港有特別重大的意義。今年是習近平主席提出『總體國家安全觀』十周年，也是香港特區完成《基本法》第二十三條立法、《維護國家安全條例》生效後的首個『全民國家安全教育日』。」

「現今世界地緣政治複雜多變，國家安全風險和威脅可突如其來，而且可具有持續性和潛伏性，手法層出不窮，市民必須保持警惕。《維護國家安全條例》要求特區政府開展國家安全教育、守法意識教育，並且透過宣傳、指導、監督和管理進行。香港特區國安委舉辦『全民國家安全教育日』活動，有助提高全港市民維護國家安全的意識和責任感，提醒市民對國家安全風險保持警覺。」