《東張》前女神黃穎君成國安導師　加入「梁粉」網媒｜政壇諸事町

《東張西望》前主持黃穎君2021年離開無綫電視之後，獲聘為月薪67,295元的民政事務局媒體主任，及後調任至文化體育及旅遊局媒體主任。去年底黃穎君離開政府，最新動向原來出任「圈傳媒」副總編輯，以及武漢市政協。「圈傳媒」是齊心基金會轄下網媒，與全國政協副主席梁振英關係密切，被稱為「梁粉基地」。



黃穎君今天（14日）偕舊同事文化體育及旅遊局副局長劉震出席香港少年領袖團的「全民國家安全教育日」活動，她透露獲國家安全教育中心（IPLSA）認證為「國安導師」，更稱「作為公眾人物，希望以身作則加強國家安全教育，築牢國家安全人民防線。」



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《東張》前主持黃穎君偕舊同事副局長劉震出席國安活動

香港少年領袖團今天（14日）舉行「全民國家安全教育日嘉年華2024」啓動禮，《東張西望》前主持黃穎君擔任大會司儀，活動請來她的舊同事、文體旅局副局長劉震。

劉震表示，23條立法後國家安全得到更有效的保障，文體旅局會積極推廣和加強市民對中華文化及國家的認同，提高市民對維護國家安全的意識和責任感，如增設展覽「香港海防故事」，加強展示日本侵華及香港保衞戰等內容，以及成立「弘揚中華文化辦公室」，提升市民國家安全觀念及愛國情懷。

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黃穎君任「圈傳媒」副總編輯 為「梁粉基地」轄下網媒

黃穎君2021年離開無綫電視之後，獲聘為月薪67,295元的民政事務局媒體主任，及後調任至文化體育及旅遊局媒體主任。去年底黃穎君離開政府，最新動向原來出任「圈傳媒」副總編輯，以及武漢市政協。「圈傳媒」是齊心基金會轄下網媒，與全國政協副主席梁振英關係密切，被稱為「梁粉基地」。黃穎君說，自己亦加入了齊心基金會，主要負責國際傳播。

黃穎君發文感謝文化體育及旅遊局局長楊潤雄（中）等同事。（黃穎君Instagram相片）

黃穎君完成「國安導師」課程：作為公眾人物以身作則維護國安

黃穎君亦完成國家安全教育中心（IPLSA）的國家安全教育認可導師資格課程，她說成為「國安導師」任重道遠，稱作為公眾人物，希望以身作則加強國家安全教育，增強全民國家安全意識和素養，築牢國家安全人民防線。她希望在社會不同層面推動國民教育及國家安全教育，加強市民對《香港國安法》、國家歷史和發展的認識和理解。