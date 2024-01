《東張》前主持黃穎君棄高薪政府工後新動向　原來升呢做政協委員

前《東張西望》主持黃穎君,幾年前離開無綫,並毅然轉跑道加入政府,擔任民政事務局媒體主任,上月還頻頻出Post呼籲人參與區議會選舉投票。不過選舉後不久她就離開了工作崗位,當被問起有什麼打算時,她只賣關子說:「敬請期待😍」而昨日她就發布新動向,宣布成為了武漢市港區政協委員!



黃穎君畢業於香港大學教育系學士和香港中文大學社會學系碩士,曾加入過警察訓練學校(中途因學業離隊)、於《工展小姐選舉》得到冠軍等多個獎項、參加《2012年度香港小姐競選》等,雖然是落選港姐,不敵同屆的張名雅、黃心穎和朱千雪,但她仍獲TVB相中,擔任娛樂新聞台主播以及《東張西望》外景主持等,她在《降魔的》飾演「龍貓嫂」一個亦備受注目,但仍不及拍《東張》勇闖曱甴屋般為人熟知,她當時更獲封為「東張女勇士」。

黃穎君選港姐時有「翻版謝安琪」之稱,並表明自己想做主持。(IG@burmiewongwingkwan)

黃穎君勇闖大埔曱甴屋,膽識過人並成為她的《東張》代表作。(電視截圖)

黃穎君曾是《東張》外景主持。(IG@burmiewongwingkwan)

黃穎君與《東張》大家庭合照。(IG@burmiewongwingkwan)

不過,早在仍參與幕前工作的時間,她已積極「儲CV」密謀轉行,除了擔任多間慈善機構活動大使、推出散文集外,亦參與北京大學的政治及公共行政課程,以及於21年修畢香港政治及行政學苑與香港大學專業進修學院合辦的資深行政人員文憑(政治領袖)課程,更以卓越(distinguished)成績畢業。至20年底,她先後出任博愛醫院高級經理、民政事務局媒體主任等,正式淡出娛樂圈工作,又曾主持香港再出發大聯盟《2021立法會選舉‧選舉委員會界別候選人論壇》等。

黃穎君曾經出書,並在會展搞簽書會。(IG@burmiewongwingkwan)

早在離開TVB前,黃穎君已開始出席政商場合。(IG@burmiewongwingkwan)

不過22年她就離開民政事務局,轉職文化體育及旅遊局媒體主任,上月10日的區議會選舉前夕,黃穎君亦不時出Post呼籲大家投票,不過選舉後數日,她就貼出一大堆感謝卡以及與文化體育及旅遊局局長楊潤雄的合照,宣布離任原有崗位。她說:「人生每一站有不同的風景 珍惜所有的不期而遇 原來兩年的時間 打開相簿 已經累積不少的點點滴滴 我很感恩 學到很多收穫滿滿 讓我儲有更多力量繼續邁進」又說「希望成為有正面影響力的人 its time to say goodbye」等等,當時有指她放棄近7萬月薪,將轉做YouTuber。

黃穎君22年從民政事務局媒體主任,轉職文化體育及旅遊局媒體主任,認為更適合自己。(IG@burmiewongwingkwan)

黃穎君上月頻頻呼籲大家參與區議會投票。(IG@burmiewongwingkwan)

黃穎君早前Last day,都有貼出與上司,亦即文化體育及旅遊局局長楊潤雄的合照。(IG@burmiewongwingkwan)

這個月她有出席不同公開場合,昨日她就貼出一張在「中國人民政治協商會議武漢市第十四屆委員會第三次會議」的照片,原來她已正式成為武漢市港區政協委員,又提到:「建真言、獻良策❤️承擔責任提高參政議政能力善用優勢,走在前面 繼續努力!」等等。黃穎君又表示,在內地交流這段期間,有記者說她是《新聞女王》中高海寧飾演的許詩晴原型,因為高海寧在劇中正是由新聞主播轉行從政,再成為特首辦新聞專員。黃穎君不禁說:「原來<新聞女王>真的很火🤣」

黃穎君離職政府工後,原來成為了武漢市港區政協委員!(IG@burmiewongwingkwan)

黃穎君出席中國人民政治協商會議武漢市第十四屆委員會第三次會議。(IG@burmiewongwingkwan)

消息一出後都有不少人恭喜她,其中就包括同樣由藝人轉投商界和政界,並出任中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協的李焯寧。

內地記者形容黃穎君為《新聞女王》中高海寧角色的原型。(IG@samkoling)