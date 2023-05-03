北部都會區未有開支估算　創科用地擬向龍頭企業直接批地

發展局局長甯漢豪指，北部都會區多個發展項目和交通基建設施仍在規劃研究，現階段未能就整個發展計劃開支作估算。不過，該局表明在批出區內創科等產業用地時，會配合相關政策局的產業政策，考慮如直接批地予政策局認可的龍頭企業，由其一手辦土地平整和上蓋發展。



「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島是未來土地供應的主要來源。圖為古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

政府早前提出發展北部都會區，包括涵蓋北區及元朗區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里。身兼行會召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀提出書面質詢，問及整個計劃的開支預算為何，及融資方案。

發展局局長甯漢豪書面回覆指，北部都會區由多個發展項目組成，包括正在施工的古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村及元朗南等新發展區,而新田科技城及新界北新市鎮，以至流浮山、尖鼻咀和白泥、文錦渡╱羅湖以及馬草壟等擴區範圍正進行規劃研究，該等規劃研究預計二○二四年或之前大致完成，再進入詳細工程設計階段。北部都會區亦涉及多個交通基建項目，如港深西部鐵路、北環線主線和支線及北都公路等，及保育生態的項目等研究亦已相繼展開。

當局指，由於多個發展項目和交通基建設施仍在規劃研究階段，稍後需要就工程進行詳細設計、確定立項優次和分期施工安排，現階段未能就整個北部都會區發展計劃的開支作出估算。

融資安排現時有三個方案可考慮

發展局又指，由於項目發展橫跨20年，會因應上述發展項目和交通基建設施的研究結果，政府財政和其他政策考慮、市場情況等，制定和不時檢視和調整相關融資安排，現階段則有三個融資方案可作考慮。

首先，北部都會區透過重新規劃和收回清理農地棕地、鋪設基建等，改造新界北部。由於這些工作大多是政府行為，相關收地安置補償開支和工程費用繼續主要由政府承擔。但同時會深化公私營合作，透過「加強版傳統新市鎮發展模式」，讓土地業權人以原址換地在新發展區內進行住宅、商業和相關發展，借助市場力量提速提量，亦有助政府管理發展項目的資金流。

其次，在批出區內創科等產業用地時，會配合相關政策局的產業政策，考慮公開招標以外的撥地方式，例如直接將土地批給政策局認可的龍頭企業，由其一手包辦土地平整和上蓋發展工程。

最後，交通基建如沿用「鐵路加物業」模式以物業發展彌補新鐵路的資金差額，將有助減低政府開支。

該局又指，本年度預算案宣布從未來基金累積收益中，預留1,000億元成立專款以加快推動北部都會區內的土地、房屋和交通、基建項目的進程。政府現正探討專款的具體運作方式。