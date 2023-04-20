發展北部都會區和交椅洲人工島　發展局：不存在只擇其一

綠色和平委託民意研究所今日（4月19日）發布有關交椅洲人工島的民意調查結果，認為政府應優先發展北部都會區棕地。發展局深夜在facebook重申，現屆政府決心全力同時推展北部都會區和交椅洲人工島兩個重大發展項目，以滿足香港中長期用地需求，並創造土地儲備，增強香港發展動能，為了香港的未來，不存在只擇其一。



發展局表示，交椅洲人工島與北部都會區同為重中之重造地項目，為兩大發展引擎，預計合共可提供約4,000公頃用地，當中約3,000公頃屬北部都會區內的新發展用地，而1,000公頃則來自交椅洲填海。其中，北部都會區約1,300公頃及交椅洲人工島約300公頃土地，已納入未來10年全港3,280公頃可供發展土地預測，必須同時發展才能扭轉過去土地緊絀的情況，從而為香港發展擴容增量，提供土地以照顧居住、經濟發展和社會設施的需要，提升香港的競爭力。

發展局又稱，交椅洲人工島經過多年討論，成為土地供應優先選項之一。當局理解公眾就交椅洲人工島項目有關財務及環保方面的關注，但由於現時工程項目仍在前期規劃階段，當局要在進入更詳細的工程設計階段，才有更好的基礎提出如何分階段推展及作出造價預算。當局亦已多次表明無需全部倚賴公帑推展項目，會考慮多種融資方法。

對於有意見指政府應優先發展棕地，事實上，新界共約1,600公頃的棕地中，政府已計劃把六成（1,000公頃）陸續發展作高密度房屋及其他用途。但這些棕地上現存不同的作業，涉及物流、回收及鄉郊工業等，發展棕地便需要把這些業務遷離。相關棕地經營者有強烈訴求，坊間亦有不少聲音，要求政府支援及重置這些業務。發展局強調，「發展棕地」並非沒有爭議和代價。

發展局指出，留意到環保團體今日發布的民意調查訪問了約1,000名市民，並且批評政府的公眾參與不夠廣泛。但事實上，當局在這一輪公眾參與活動舉辦了30多場簡介會，並透過多個渠道收集到7,000多份公眾意見，這還未計及不同媒體的評論。當局需要整理和初步歸納，以期在今個月内與公眾分享。