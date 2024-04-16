林鄭前特首辦沒備存使用率　李梓敬問會否設KPI　行政署：不適合

鑑於中環的前特首辦「爆滿」，政府為前特行政長官林鄭月娥在金鐘太古廣場另租辦公室，對於辦公室的使用數字，行政署說沒有備存，新民黨李梓敬稱感到驚訝，希望就辦公室設績效指標（KPI），例如要求設林太會見市民的時間。



行政署回應說，特首離任後要有恰如其份的地位和尊重，世界其他地方都有類似的安排，認為辦公室性質獨特，不適合以使用次數作硬指標。



前特首林鄭月娥罩。（資料圖片/張浩維攝）

上年度經常開支大增32%至917萬

行政署文件稱，林鄭辦公室上年度經常開支大增32%至917萬元，當中六成是租金。林鄭卸任後至今出席逾700次推廣或禮節性活動，而員工薪酬及與員工有關連的開支，上年度則為286萬元，涉及1名高級私人助理、1名助理文書主任、1名貴賓車私人司機，以及1名協助處理日常接待等職務的職員。

實政圓桌田北辰關注甲級私人物業的3年租約，租期的第二年為何加租，下年會否繼續加。另外員工相關開支亦增加四成，他亦質疑幅度較大，關注明年10月租約完成後，有何計劃。

行政署長伍江美妮澄清租辦公室的中途沒有加租，已預算過租金三年維持不變。員工方面，所有前特首據文件都有三個員工支援，有新的辦公室會就有多一個接待員，租約明年年中到期後，會考慮實際情況，最重要是支援到前特首的工作。

前特首林鄭月娥的辦公室設在金鐘太古廣場。（資料圖片/黃江奇攝）

而李梓敬則問及就職員薪酬上調會有否上限，又質疑前特首租甲級寫字樓是否必要。他對沒有備存辦公室使用數字感到驚訝，希望就辦公室設績效指標（KPI），例如要求設林太會見市民的時間。

伍江美妮說前特首辦人員會按公務員增幅調整，至於租用甲級寫字樓的原因，考慮到沒有適合的政府處所，同時辦公室需要適合前特首的身份，包括要接待外地及內地政要等賓客，地方要在比較中心的位置，在一籃子的因素下選擇在太古廣場設辦公室。她續說辦公室運作如常，強調特首卸任後要繼續推廣香港，離任後也要有恰如其份的地位和尊重，又指世界其他地方都有類似的安排，認為辦公室性質獨特，不適合以使用次數作硬指標。