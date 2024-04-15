林鄭「前特首辦」上年度開支急升3成達917萬 兩年去逾700場活動
撰文：文睿
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林鄭月娥因應前行政長官辦公室「爆滿」，租用金鐘太古廣場寫字樓作為前行政長官辦公室。行政署透露，林鄭月娥辦公室上年度經常開支高達917萬元，較上年度急升32%，當中租金佔開支逾一半，約560萬元。
林鄭月娥辦公室過去兩個年度開支2200多萬元
2023至2024年度林鄭月娥辦公室有917萬元經常開支，當中員工薪酬及相關開支佔約286萬元；租金及相關開支佔567萬元；其他日常運作開支佔64萬元，辦公室沒有非經常開支。林鄭月娥過去兩年以前任行政長官身份，出席超過700次推廣或禮節性活動。
林鄭月娥辦公室在2022至2023年度期間經常開支約695萬元，當中204萬元是員工薪酬及與相關開支，包括1名高級私人助理、1名助理文書主任、 1名貴賓車私人司機，以及1名協助處理日常接待的職員；租金及相關開支佔443萬元；其他日常運作開支為48萬元。至於非經常開支錄得655萬元，主要是裝修工程、傢俬及設備開支。
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