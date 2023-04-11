議員質疑林鄭金鐘辦公室費用太高　行政署：屬可接受水平

前特首林鄭月娥在金鐘太古廣場的辦公室，去年度花費約1,350萬元，其中裝修佔655萬元。新民黨立法會議員李梓敬今日（11日）質疑，前特首辦以甚麼機制得出需要在金鐘租用甲級寫字樓，又質疑為何2,900平方呎的寫字樓要用大筆公帑裝修，是否浪費納稅人款項。



行政署長盧世雄稱，運作開支主要是員工薪酬及一般部門開支，因為本身位於香港島中環半山區堅尼地道28號前特首辦已經有3位前特首使用，是一級歷史建築，改用彈性小，一定要另覓地區設置新辦公室，考慮交通、便利、保安等因素後，認為沒有合適的政府物業可用。他又稱太古廣場是適當安排，裝修費用與前特首辦公室規格相若，可能保安要求較高，而費用較高，而事前已經諮詢建築署，認為是可接受水平。



特首辦：注重宣傳 但特首辦不是宣傳部門

會計界議員黃俊碩質疑特首辦多少金額用於宣傳，有否關鍵績效指標（KPI）。行政長官辦公室常任秘書長鄭鍾偉稱，特首辦注重宣傳工作，途徑不只是傳統媒體，社交媒體都十分着重，不過不能只是靠特首辦，皆因「特首辦不是一個宣傳部門」。他指政府宣傳工作牽涉較大，宣傳部份亦靠新聞處協助，項目較為複雜。

共創明teen有21人退出 當局稱有了解原因

勞聯選委界立法會議員林振昇問及，共創明teen計劃2,000多名學員，有21人退出，當局有否了解原因。政務司司長私人辦公室政策統籌主任黃潔怡稱，學員退出原因包括學業繁忙，統籌的組織已經了解退出原因，都表示理解，畢竟一年「話長唔長、話短唔短」。

民建聯立法會議員陳勇提出 ，退出後有否後備人員可以參與餘下的共創明teen計劃，以更符合成本。經民聯立法會議員陸瀚民提問，有否友師投訴學員，例如聯絡不到。黃潔怡稱，計劃預算2,000名額，及後報名人數太多，申請人都已經參加計劃，合共有2,800人，所以沒有設後備名單。至於學員，她指都已經聯絡上，師友關係愈來愈好，很多都已經共同參與3次以上的活動。

議員質疑特首政策組編制大 但全職研究人員不足

選委界立法會議員洪雯稱，特首政策組編制大於中央政策組，全職研究人員不多，反而很多首長級及主任級職位。特首政策組組長黃元山稱，據他理解架構與中央政策組相若，又稱首長級都是研究員，自己都會親手撰寫報告，但工作層面有分工。副組長林淑儀稱，編制與5年前的中央政策組相若，設8個首長級及39個非首長級職位，招聘仍在進行中。