卓永興：發現約700個衞生黑點　向新生嬰派2萬是實際措施

政務司副司長卓永興表示，他負責領導地區事項統籌工作組，展開打擊衞生黑點計劃，找到全港約700個衞生黑點，另外要在4千個公眾地方加強清潔。



而專責推動鼓勵生育措施的他又指，政府向新生嬰兒派兩萬元是實際的措施，但不會很快知道效果，但最重要是反應踴躍，初步計劃實施3年，若反應好，便可以正面看這個計劃。



卓永興接受港台節目訪問時表示，去年疫後通關，曾擔心水貨客會衍生街道秩序和環境衞生問題，政府不希望有人借事挑撥內地和香港的矛盾，因此密集式地監察多月，直至中秋黃金周假期結束，情況安好，才停止這方面的工作。

他稱，處理店舖阻街方面有一點成績，他落區時遇到的部分市民向他說，居住了20年從沒見過街道是這樣整潔。卓永興表示，大致上很多店舖都守規矩，基於法例限制，若只是由食環署執法便不到位，一定要警方協助聯合行動過千次，加上通過提升定額罰款，相信成果會較容易鞏固。

另外，他指政府推出的鼓勵生育向每名新生嬰兒派兩萬元的政策不會很快知道效果。卓永興指出，本港出生率低迷，若長時間處於低位，人口將會越來越老化，因此當局是構思整套方案，包括可以優先買居屋和獲配編公屋。

卓永興強調，沒有一項政策是毋須再檢討，當局會吸納及考慮意見。他認為，最重要是反應踴躍，初步計劃實施3年，如果反應好，便可正面看這個計劃。他又提到，最重要的是政策創新，不單思考生育問題，而是長遠人口規劃，同時與房屋政策掛鈎。

至於早前啟德郵輪碼頭交通配套不足，影響香港國際聲譽，卓永興稱當時召集了各部門及旅發局，並聯絡郵輪碼頭的承辦商，一、兩天內落實一些解決方案。由於當中的免費接駁交通服務涉及公帑，當局要遵守財政紀律，運作了個多月，看到情況大致上了軌道，政府便退出，交回承辦商承擔責任。