特別財會｜一帶一路節9月舉行　駐迪拜辦新設中東家族辦公室主管

政府近年大力推動「一帶一路」招商引資，商務及經濟發展局表示，今年9月11至12日會舉辦第九屆「一帶一路高峰論壇」，9月亦會推出「一帶一路節」，推動香港與「一帶一路」國家在貿易投資、科技、文化藝術與人才交流方面的合作。



去年10月，李家超出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（商務及經濟發展局）

「一帶一路」辦公室預算3917萬

商經局在回覆立法會特別財委會提問時說，「一帶一路」辦公室2024至25年度整體預算開支約3,917萬元，將組織多個外訪團，包括與國家商務部「聯合走出去」，以及聯同內地企業一起探索「一帶一路」新市場機遇。

此外，「一帶一路」辦公室計劃聯同引進重點企業辦公室、投資推廣署及香港人才服務辦公室等組織小規模考察團出訪東盟國家等，並按需要邀請個別專業服務界別參與。

而講到9月推出的「一帶一路節」籌備情況，商經局表示，轄下「一帶一路」辦公室已與不同持分者，包括駐港領事、商會，以及文化、旅遊、教育、專業及青年團體和公共機構如香港賽馬會、西九管理局等接洽。

杜拜王子阿里事件，引起社會關注外國人在港開設家族辦公室。駐迪拜經貿辦在2023年4月強化「招商引才專組」，新開設中東家族辦公室主管，旨在協助全球家族辦公室和資產擁有人在香港發展。

投資推廣署將於開羅和伊茲密開辦事處

此外商經局表示，投資推廣署會在「一帶一路」沿線，尤其是中東、中亞和非洲等新興國家，開設顧問辦事處，加強投資推廣。投資推廣署會在2024至25年度内於埃及首都開羅及土‍耳其第三大城市伊茲密爾開設顧問辦事處，此外，貿發局會在2024至25年度內，在孟加拉國首都達卡和柬埔寨首都金邊開設顧問辦事處。