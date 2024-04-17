特別財會｜1823熱線將引入AI聊天機械人　生成式AI協助答書面查詢

市民最快今年內，就可以利用人工智能聊天機械人（AI Chatbot），查詢政府資料。創新科技及工業局表示，1823的AI聊天機械人已可解答10項簡單查詢，預計第三季或之前可以回答所有1823的常見查詢，供市民使用。



1823熱線工作包括處理公眾的查詢及投訴。 （效率促進辦公室影片截圖）

政府早前已表示，如果1823熱線12秒內沒有接聽，計劃以AI聊天械人處理。創新科技及工業局在回答立法會特別財委會問題時表示，在2024至25年度，1823會全面擴展人工智能聊天機械人（AI Chatbot），以解答1823所有服務範圍內的常見查詢，為市民提供即時及便捷的自助服務。如有書面查詢，會試行利用生成式人工智能技術（生成式AI），協助同事草擬回覆，省卻同事搜尋知識庫內的相關資料的時間。

引進AI語音轉文字、AI語音辨識技術

電話查詢還引入其他AI功能，例如應用人工智能語音轉文字技術（AI語音轉文字），將市民的語音留言轉換為文字，減少資料輸入的時間。以及運用人工智能語音識別技術（AI語音辨識）辨識來電者的查詢項目，讓來電市民可以透過短訊接收所需的資料，毋須人手接聽。

局方表示，1823AI聊天機械人現時可解答10項特定範疇的簡單查詢，並計劃擴展到可解答1823所有服務範圍內的常見查詢，例如公屋申請、駕駛執照等，預計於2024年第三季或之前完成。