特別財會｜議員：打擊白牌車有漏洞　林世雄：正檢視需否修例

運輸及物流局長林世雄表示，正檢視打擊非法載客取酬（白牌車）的法例是否有改善空間，會與警方和律政司研究是否需要修訂。



運輸及物流局局長林世雄（立法會直播截圖）

立法會特別財委會今日（18日）審核本年度預算案涉及運輸及物流局的開支，航運交通界議員易志明關注，在舉報非法載客取酬上，車主只要回覆警方查詢時表示不知道事發時的司機身份，法庭判罰款後，警方就無法追查，認為法例存在漏洞。林世雄回應稱，去年已提高「白牌車」相關罪行罰則，局方會聯同警務處跟進。

選委會界議員陳紹雄關注全港目前只有36部電動的士，佔全港的士僅0.2%，恐難達至2027年有3000部電動的士的目標。運輸及物流局常任秘書長陳美寶指，正密切監察「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」的進度和成效，會與業界商討如何優化，又指在正邀請業界申請成立車隊，並已物色兩幅用地，讓業界進行車隊管理，同時探討增加充電設施，助業界於籌組車隊時增加使用電動的士，她稱知道業界正與內地製造商積極商討，研究使用數個型號的電動的士。

鐵路項目方面，林世雄指東涌綫延綫、小蠔灣站、屯門南延綫與北環綫第一期古洞站去年已經動工，預計2027年起陸續落成；洪水橋站與北環綫主綫亦分別預計在2024年及2025年動工。他表示，特區政府會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」與深圳當局攜手推展港深西部鐵路、即洪水橋至前海及北環綫支綫兩個跨境項目，港深西部鐵路的次階段研究預計今年年中完成。

小西灣建第四條過海隧道可行性低

此外，工聯會議員鄧家彪關注，三隧分流繁忙時間車流量減少不多於3%，隨香港整體車輛會續增加，政府會否興建第四條過海隧道。但林世雄稱，研究後發現小西灣如建設過海隧道需要拆遷部分樓宇，直言可行性極低。

江玉歡：水上的士聊勝於無

對於政府推出的水上的士計劃，選委界立法會議員江玉歡直言聊勝於無，如中環到尖東的路線，每日僅300人乘坐。運流局常任秘書長陳美寶表示，水上的士推出時面對疫情，影響部署，明白水上的士既是旅遊亦是出行服務，望煙火等維港兩岸活動可推廣水上的士服務。

另外，當局本月中剛完成審批航空業輸入勞工計劃第二輪申請，共向27家合資格公司，批出2982個配額。第一輪申請至今已有超過1300名輸入勞工到香港國際機場工作，機管局下月起將啟動本地機場前線員工的交通補貼。

林世雄指，機場每日客運量及航班升降量，最高分別超過16萬人次及超過1000架次，分別至疫情前約八成及九成，去年貨運量同比微升3%、至433萬公噸。