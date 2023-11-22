的士罷工．拆局｜白牌車檢控難、搜證成本高、懲罰輕　非警方首要

有的士業界原定在今早（22日）罷工三小時，以示不滿當局任由網約白牌車搶奪的士業利益。有的士商指出，網約車以應用程式付款，涉及第三方，執法部門檢控上有困難，因此相信即使提高罰則及罰款，亦未能從根底解決問題，必須修改相關法例才可根治。



據了解，警方交通執法的重點針對影響道路安全的罪行，以減低可能引致的人命傷亡；對付非法載客取酬的白牌車司機，需要精心策劃「放蛇」拘捕，需大量時間及人力資源投入，檢控搜證也困難，但定罪懲罰可低至只罰1,000元，與警方投放的資源根本不成正比，故非警方交通執法工作首要。



的士小巴商總會理事長：檢控困難是核心

17個的士團體召集逾500輛的士，原定今日早上11時至下午2時在林村許願廣場集體「曬車」，罷工三小時抗議網約車平台Uber。不過由於大埔鄉委會昨（21日）突表明拒絕租出停車場，宣布暫時取消罷工計劃，並稱昨日與運輸署會面後，當局釋出善意。有關抗議行動一直未有向警方申請不反對通知書。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，樂見政府願意與業界相討，檢視網約白牌車出租平台問題，從根底解決問題。

他點名網約車平台Uber，指乘客以應用程式付款，涉及第三方，檢控上有困難，因此即使提高罰則以及罰款亦未能從根底解決問題，因為本身就難以檢控，「我唔明Uber Taxi 喺香港搵咁多錢，點解佢（Uber）仲要繼續用白牌車，蠶食的士業。」因此他認為必須修改相關法例。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，樂見政府願意與業界相討。(盧翊銘攝）

稱Uber消失後會同意政府增加發的士牌

周國強表示，當Uber在市面上消失時，業界願意增加發牌，以滿足市民需求。

他指業界一直致力改善服務質素，以往曾向政府提議安裝面對車內的錄影機，惟政府指涉及私隱拒絕批准。他表示，現時乘搭Uber乘客不受保險保障，署方為保障道路用者權益，應該盡快檢視相關法例。

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警方對取締白牌車多少面對「不能也」局面。正如周國強所言，核心問題是難以檢控，原因是網約車平台流動應用程式的伺服器通常位於海外，增加調查及舉證困難。

據了解，警隊一向以「放蛇」方式，派遣警員喬裝乘客坐白牌車，才可拘捕違法司機。由蒐集情報至安排人手進行放蛇，需要大量時間及調配人力資源；預約需透過流動應用程式平台進行，個別平台甚至會對乘客進行背景審查，增加放蛇的難度。

即時警方投入人力物力去拘捕非法載客取酬的司機，但根據過往的判刑紀錄，定罪一般罰款1,000至5,000元，以及吊銷汽車牌照3至6個月，相對阻嚇力亦成疑，可謂與警方投放的調查資源不成正比。

警方交通執法的重點，一直放在針對影響道路安全的罪行，以減低因交通意外做成的人命傷亡，因此對取締白牌車這種高投入、低回報行動，並非首要工作。