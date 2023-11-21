的士罷工｜政府：將啟動檢視現行法例　更有效加強打擊白牌車

運輸及物流局指，今日在與部分的士團體的會晤中，已清晰地表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊。政府代表並在會上強調，會啓動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並會研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。



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運物局和運輸署代表應部分的士團體要求，今早（21日）早上與業界會面，了解他們的意見並作出交流。但17個的士團體代表不滿會晤結果，會後表明會如期召集數百輛的士明天（22日）早上11時至下午2時集體「晾車」罷工抗議白牌車平台Uber。

7月已提草案加強白牌車罰則

運輸及物流局發言人表示，政府代表在會上已清晰地表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊。為提高阻嚇作用，政府今年七月提交予立法會審議的相關條例草案中，已建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，包括提高最高罰款以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限。此外，經仔細考慮法案委員會的意見，政府會提出修正案，進一步建議把最高監禁期亦提高，以加強阻嚇力。

發言人又稱，政府代表會上強調將啓動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並會研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。政府又會爭取盡快在立法會恢復二讀辯論相關條例草案，以期早日落實相關措施。政府亦會繼續加強就利用汽車作非法出租或取酬載客用途的執法行動。

發言人重申，政府一直關注的士行業的營運環境，並會繼續與的士業界保持緊密溝通，聽取他們的意見，期望的士業界以公眾利益為大前提，理性務實地解決問題。