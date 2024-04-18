陳茂波訪蘇州杭州　鼓勵企業利用香港拓展國際市場

正在內地訪問的財政司司長陳茂波，今日到訪杭州和蘇州，與兩地的市委書記會面，交流經濟發展的意見。陳茂波亦參觀了從事生物醫藥研發、綠色光纖材料研製以及太陽能和綠色新能源的企業。



陳茂波先在杭州與浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷會面，交流兩地在科技創新、金融服務、空港建設、文化交流、高等教育等方面的意見。陳茂波說，浙江是民營企業大省，未來如有興趣「走出去」，可藉香港高效優質的金融、法律和其他專業服務的助力，融通全球資本、匯聚人才、對接國際標準，以及管理跨國貿易融資和供應鏈。

他參觀了一間已申請來港上市的杭州生物醫藥研發企業，該企業專注把核糖核酸（RNA）技術應用到多種癌症篩查。陳茂波表示，特區政府正積極建設醫療創新樞紐，包括在落馬洲河套地區建設臨床實驗和研發平台，並加強與內地醫藥監管部門的合作，歡迎各地企業在香港進行醫療研發及臨床試驗的活動。

陳茂波下午轉抵蘇州，與蘇州市委書記劉小濤會面，交流兩地經濟情況和發展方向。陳茂波說，蘇州的高新企業和製造業與香港經貿一向密切，在創科和創意產業方面可以有更多合作，而香港的金融、專業服務和國際化人才，亦有助蘇州企業開拓國際市場。

他在蘇州到訪兩間企業，分別是研發和製造色光纖材料的企業，以及太陽能和綠色新能源企業，兩間企業都在港有業務，並在外地有研發或生產據點。陳茂波鼓勵企業進一步利用香港優勢，包括科研資源和金融市場，助力他們在全球佈局發展。

陳茂波明日（19日）早上繼續蘇州訪問，中午啟程回港。