無業漢為電騙集團取款　認罪原判26個月　上訴庭指太輕改判監4年

無業漢為電騙集團向事主收款時被捕，他早前在區域法院承認串謀詐騙和洗黑錢等兩罪，被判囚26個月。律政司認為刑期過輕，今(12日)在上訴庭申請覆核刑期，並陳詞指被告知悉騙案並協議犯案，原審法官卻接納他只是跑腿，認為刑罰過輕。上訴庭法官聽取陳詞後，認同原審判刑太輕，即批准覆核申請，並把被告的刑期上調至48月，即比原有刑期增加22個月。



被告曾涉及兩宗電騙案

被告陳皓傑，報稱無業。承認於2022年11月9日在香港，與另一名身份不詳的人，串謀欺騙姓王女事主，即虛假地表示王的兒子被警方扣留及需要金錢，而不誠實地誘使王交出65,600港元；及同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外，知道或相信為從可公訴罪行得益，仍處理一筆30,500港元的款項。

被告陳皓傑曾涉兩宗電騙案件，被上訴庭調高其刑期由原有的26個月至入獄4年。（資料圖片）

律政司指被告知悉騙是串謀者

律政司代表今陳詞指，被告利用事主對家人的擔心，製造恐慌，騙案針對普眾大眾且難以偵破。此外，被告有份協議犯案，亦知悉騙案，屬串謀者之一，惟原審法官接納被告只是跑腿非主腦。

官指這類案是製造恐慌在情感上作出要脅

代表被告的律師回應稱，本案不涉聲稱事主親人的人身安全受威脅，而是指事主親人在警署內被拘留。法官潘敏琦則指，此類案件的核心是製造恐慌，在情感上作出要脅，令事主無條件交出款項。

指原審判刑明顯過輕

上訴庭法官聽取陳詞後，指原審法官的判刑原則上犯錯，判刑明顯過輕，因此撤銷原審的判刑，把刑期上調至48個月，並會於3個月內下判辭解釋詳細理據。

案件編號：CAAR1/2024