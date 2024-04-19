區議會選舉｜6個壞機投票站有9宗懷疑重複投票　交執法部門調查

2023年12月舉行的區議會選舉發生系統故障，選舉管理委員會今日（19日）發表是次選舉的報告書，提到發現9宗懷疑重複投票的個案，已轉介執法機關調查，而這些個案對當選結果並無影響。



區議會選舉2023年12月10日舉行，晚上近8時發生重大事故，無法使用電子選民登記冊，循道衛理觀塘社會服務處牛頭角青少年綜合服務中心票站外有數十名選民等候。（資料圖片/羅國輝攝）

選管會表示，區議會選舉當日有6個投票站因區域網絡故障而未能使用「本站儲存裝置」，為了讓所屬選民投票，上述票站不用核對投票站內「本站儲存裝置」的電腦紀錄，便向選民派發選票。及後選舉事務處核對這些票站的選民登記冊印刷本劃線紀錄，發現有9宗疑似重複投票的個案，已轉介執法機關調查。

選管會指，這些個案不影響當選結果，並會全面檢視「本站儲存裝置」的區域網路連線設置以增強穩定性，並制訂更完備的應變方案。

收到2744宗投訴 廉署暫無個案投訴成立

至於投訴方面，截至今年1月24日各單位合共收到2,744宗投訴，當中1,293宗涉及選舉廣告，626宗涉及電話或街頭拉票活動造成滋擾，294宗涉及在私人或政府樓宇進行競選活動，另有120宗涉及投票安排。

已處理個案之中，有兩宗被選管會裁定投訴成立，有962宗被選舉主任裁定投訴成立或部份成立，並向違規者發出1,227封警告信，有50宗個案尚待調查。而警方接獲的471宗個案方面，有兩宗個案被裁定投訴成立，廉政公署處理的38宗個案之中，暫無裁定成立個案。警方及廉署正調查46宗個案。

截至2月14日，政府無接獲今次區議會選舉的選舉呈請個案。