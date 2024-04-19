區議會選舉｜6個壞機投票站有9宗懷疑重複投票 交執法部門調查
撰文：鄭寶生
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2023年12月舉行的區議會選舉發生系統故障，選舉管理委員會今日（19日）發表是次選舉的報告書，提到發現9宗懷疑重複投票的個案，已轉介執法機關調查，而這些個案對當選結果並無影響。
選管會表示，區議會選舉當日有6個投票站因區域網絡故障而未能使用「本站儲存裝置」，為了讓所屬選民投票，上述票站不用核對投票站內「本站儲存裝置」的電腦紀錄，便向選民派發選票。及後選舉事務處核對這些票站的選民登記冊印刷本劃線紀錄，發現有9宗疑似重複投票的個案，已轉介執法機關調查。
選管會指，這些個案不影響當選結果，並會全面檢視「本站儲存裝置」的區域網路連線設置以增強穩定性，並制訂更完備的應變方案。
收到2744宗投訴 廉署暫無個案投訴成立
至於投訴方面，截至今年1月24日各單位合共收到2,744宗投訴，當中1,293宗涉及選舉廣告，626宗涉及電話或街頭拉票活動造成滋擾，294宗涉及在私人或政府樓宇進行競選活動，另有120宗涉及投票安排。
已處理個案之中，有兩宗被選管會裁定投訴成立，有962宗被選舉主任裁定投訴成立或部份成立，並向違規者發出1,227封警告信，有50宗個案尚待調查。而警方接獲的471宗個案方面，有兩宗個案被裁定投訴成立，廉政公署處理的38宗個案之中，暫無裁定成立個案。警方及廉署正調查46宗個案。
截至2月14日，政府無接獲今次區議會選舉的選舉呈請個案。
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