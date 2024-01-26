區議會選舉｜選舉事務處連環出錯致系統故障　2主事官員全程緘默

選舉管理委員會今（26日）公布去年12月10日區議會選舉投票日選民登記冊系統故障中期報告，揭發事件全因選舉事務處連環出錯所致。首先是選舉事務處改動電子選民登記冊系統，然而卻未有做足夠的流量承載測試，最後雖有三重監察機制，但由於負責向第二及第三重監察機制講解系統改動的選舉事務處，解說時有所缺欠，致另外兩重監察機制未有提高警覺，終至選舉日晚上系統故障，選民一度未能投票。



而在今日的記者會上，主要由選管會主席陸啟康及專責調查組兼選管會成員文本立回應問題，兩名「罪魁禍首」選舉事務處總選舉主任黃文超和選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿全程未發一言。即使記者點名要求選舉事務處回應責任問題時，也是由陸啟康或文本立回答。陸啟康稱調查為找出事故原因，不應由部門代表回應。



在上月系統故障翌日的記者會上，陸啟康曾被問是否有人要為事件問責，他當時稱「若果政府認為我唔稱職，我無所謂嘅。」他今日稱有關想法不變，但指選舉事務處不屬於選管會主理的部門，根據法例，選管會是負責監察，對選舉運作有主體責任。他又指問責問題要由行政當局處理，又稱若能繼續掌管選管會，他會依舊推動選舉電子化推程。



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選管會主席陸啟康今日下午（26日）偕同帶領專責調查小組兼選管會委員文本立及另一選管會委員石丹理，聯同政府資訊科技總監黃志光、選舉事務處總選舉事務主任黃文超和選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿、及警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪一齊交代中期報告。

選舉事務處改動選民登記冊電腦系統

文本立交代故障發生的經過與因由。他指，事發時系統伺服器的中央處理器負荷接近100%，調查發現，選舉事務處資訊科技管理部人員，因應今次區選運作需要，改動系統設計，導致系統中有2個程序存在設計問題，運算所需的時間會隨著投票時間不斷過去而上升，最終中央處理器在選舉進行11小時後不勝負荷。

修改時未考慮實際操作引致的流量 未做充分測試

此外，系統設計的問題亦導致個別工作程序，不必要地大量佔用伺服器的資源，令系統難以執行發出選票程序。文本立指，系統在2021年立法會選舉時曾經用過，承辦商的合約後來結束，系統維護和修訂就由選舉事務處負責，結果今次選舉事務處技術團隊，今次修改系統時，未有充分考慮實際操作時可能引起的流量影響，無做充分的承載測試。

認證機制依頼選舉事務處解說 惟處方闡述現缺欠

至於原有三重認證系統，為何沒有發揮作用。 文本立解釋，三重認證機構中，第二、三重的獨立承辦商及技術諮詢委員會，主要是依賴第一重，即選舉事務處技術團隊就系統改動的闡述，而今次事故中，第一重架構的闡述方面出現缺欠，導致另外兩重沒有提高警覺。

專責調查小組未有發現外部裝置企圖登入系統的紀錄，因此可基本排除遭外部攻擊的可能性，亦未有發現有人試圖惡意破或影響系統運作。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪也確認，事件不涉外來網絡攻擊。

選舉事務處兩官員程緘默 陸啟康：不應由部門回應

不過，兩名主事官員包括選舉事務處總選舉事務主任黃文超和選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿，在記者會上始終不發一言，即使記者點名要求選舉事務處人員回應是否低估了系統改動的重要性、相關人員應如何體現問責等問題，也是由陸啟康或文本立回應，兩位直接負責選舉工程和相關電腦系統的官員繼續維持緘默。

陸啟康補充指，今日記者會主要是想交代事故原因，認為不應該交由部門代表去回應，強調尋找事故成因後，會按既定程序作出跟進行動。

選管會主席陸啟康在上月11日，即選舉翌日上午交代事故時曾致歉，並數度哽咽語窒，「雖然今次選舉出咗啲事故……但我真係希望各位唔好……希望……真係唔好忽略今次選舉」，他解釋，「點解我哽咽，因為對所有謹守崗位嘅同事有愧」他當時又說，一直聽到不少批評，會嚴肅對待，被問是否有人要問責，他稱「若果政府認為我唔稱職，我無所謂嘅。」

陸啟康：選舉事務處不屬於選管會轄下部門

而在今日記者會上，記者再追問責任問題時。陸啟康指有關想法不變，不過指選舉事務處不屬於選管會轄下部門，根據法例，選管會負責監察，對選舉運作有主體責任。他又指調查小組今日向特首提交中期報告，他會依法例要求在選舉結束後三個月內向特首提交選舉報告，當中會包括今次中期報告的內容。他指責任問題應由行政機構處理。

不過，他又表示若他本人能繼續領導選管會，他必定會繼續推動電子化進程，強調香港在選舉電子化方面不應卻步。