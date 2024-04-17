政圈風聲｜區選「壞機」一名主事官員被調走　選舉報告料本周公布

去年區議會選舉投票日電子選民登記冊故障，中期報告揭示選舉事務處連環出錯，沒做足夠的流量承載測試，同時兩重監察機制失效，導致選民一度未能投票。據了解，按法例於選舉結束後3個月內須遞交的選舉報告，最快本周公布，涵蓋「壞機」事件調查。



《香港01》接獲消息，被視為「罪魁禍首」之一的選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿，在中期調查報告出爐後已被調走，出任創新科技及工業局總系統經理，負責資訊科技營運。



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區選「壞機」中期報告 揭示選舉事務處連環出錯

去年12月10日區議會選舉投票日，電子選民登記冊系統故障，導致地方選區投票時間延長1.5小時，至午夜結束。選舉管理委員會今年1月26日公布中期調查報告，揭發事件全因選舉事務處連環出錯所致。

首先是選舉事務處改動電子選民登記冊系統，卻未有做足夠的流量承載測試；再者，雖然有三重監察機制，但由於負責向第二及第三重監察機制講解系統改動的選舉事務處，解說不足，令到兩重監察機制未有提高警覺，最終系統故障，令選民一度未能投票。

選舉事務處總選舉事務主任黃文超（左）及選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿（右），當日在區選「壞機」中期報告記者會上全程未有發言（黃浩謙攝）

兩主事官員當日全程緘默 不回應責任問題

當日中期調查報告記者會上，主要由選管會主席陸啟康及專責調查組主席兼選管會成員文本立回應問題，被視為「罪魁禍首」的選舉事務處總選舉主任黃文超和選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿全程未發一言。

即使記者點名要求選舉事務處人員回應是否低估了系統改動的重要性、相關人員應如何體現問責等問題，也是由陸啟康或文本立回應，兩名直接負責選舉工程和相關電腦系統的官員繼續維持緘默。陸啟康當時稱記者會主要是想交代事故原因，認為不應該交由部門代表去回應。

1月26日，選管會發表區議選舉系統故障中期調查報告。（黃浩謙攝）

區選「壞機」報告最快本周出爐

根據法例，選管會負責監察選舉運作，選舉事務處亦非選管會轄下部門，官員問責要由行政當局處理，在尋找事故成因後，按既定程序作出跟進。按法例要求，選管會要在選舉結束後三個月內，向特首提交選舉報告，包括中期報告的內容。據了解，選舉報告最快本周公開，預料「壞機」的成因與中期報告判斷相若。

選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿（黃浩謙攝）

據悉中期調查報告出爐後 翁慧卿被調離選舉事務處

有立法會議員當時批評選舉事務處犯了「可以避免、不應犯」的錯誤，直言技術團隊不負責任釀成區選「壞機」嚴重事件，影響香港形象，更建議涉事員工應請辭或退下崗位。

《香港01》接獲消息，今年1月底中期調查報告公布後，主責選舉資訊科技的翁慧卿，已被調離選舉事務處，現時在創新科技及工業局擔任總系統經理，主責資訊科技營運。