特別財會｜區選開支增逾倍至近十億　曾國衞：效果顯著、物有所值

區議會選舉於去年底完成。新民黨立法會議員黎棟國今日（18日）在立法會財務委員會上指出，政府回覆指是次區議會選舉修訂預算開支為9.92億元，惟2019年區議會開支為4.26億元，2015年區議會選舉開支亦是4.18億元，認為一般區議會選舉開支在4億元左右浮動，質疑今次開支達9億多元的原因為何。



新思維立法會議員狄志遠亦表示，政府預留約3.7億元予2025年立法會選舉，惟上次區議會選舉開支為9億多元，稱當時任何角落都有宣傳單張，反問「係咪需要咁誇張？會否有反效果？有冇準則？」



對此，政制及內地事務局局長曾國衞表示，區議會的整體效益增加，「有啲錢使咗落去，都有咁嘅需要，有咁嘅價值」，他稱宣傳工作大規模、效果好顯著、物有所值。



政府「完善地區治理」後的首場區議會選舉，政府動員大量人力宣傳，最終只錄得回歸後最低的27.59%投票率。（資料圖片/蘇煒然攝）

曾國衞：與2019年比較「基本直行就投完」

會議上，曾國衞稱完善選舉安排要做好工作，亦可見過去幾場選舉無論在效率、時間都有改善，並加入了很多新的元素，包括有三會安排、打卡、發票櫃枱、培訓等都需要人手安排。

他進一步稱，上次區議會選舉人手增加至3萬多人，對比2019年選舉需要排隊1個小時，今次「基本直行就投（票）完」，經費增加投入增加，但整體社會效益都增加，未來會審慎理財進行選舉安排。

今年年初覆核後，2023年區議會選舉的實際投票率為27.59%。

稱要處理電腦故障 補選要看實際情況

此外，狄志遠亦問及何時有立法會補選安排，稱過往補選都是6個月內進行，而黃元山轉跑道至特首政策組後，已經懸空席位14個月，不想市民認為該席位可有可無，希望90人整齊開會。

曾國衞回應指補選安排按實際情況進行，過去1年多地區治理體系進行優化及完善，及後到區議會選舉進行，局方全心全意做好緊湊工作，沒有額外時間、空間進行補選。他續稱，現時區議會選舉完結後都要處理例如當日電腦故障的問題，選管會都有報告及建議，並直言「呢個就係實際情況」，故無空間進行有關補選安排，會再考慮。

12月11日，區議會選舉投票結束，特首李家超凌晨到皇仁書院點票站巡視，並與選舉管理委員會主席陸啟康法官一起主持開箱倒票的程序。（梁鵬威攝）

議員促加強與台灣聯繫 政府：密切注意兩岸情況

選委界立法會議員吳傑莊指，台灣是中國不可分離的一部份，香港有否計劃與台灣加強聯繫。民建聯立法會議員陳勇亦指出，中共中央總書記習近平早前與國民黨前主席馬英九一行人會面，問及香港會否將來與台灣有更多溝通。

曾國衞回應指，香港駐台北的香港經濟貿易文化辦事處在2021年停止運作，局方現時工作範疇對民間團體沒有特別的資助計劃。他又稱，香港會密切注意兩岸情況，如許可當然希望進行正常交流工作，如目前出現特殊情況，港府都有不同渠道方式為台灣當地港人提供協助。