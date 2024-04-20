區議會選舉｜投票日壞機　民建聯支持新成立委員會　指能客觀監督

去年12月的區議會選舉，投票期間有投票站壞機。選舉管理委員會昨日（19日）發表「2023年區議會選舉報告書」，提出多項問題及解決方法，讓技術團隊專注日常運作和維護，將三重確認制度的第一重工作交由新成立的「核心系統開發及維護委員會」負責。



民建聯歡迎報告書的建議，認為能客觀有效地監督選舉事務處的資訊科技項目運作。



2023年區議會選舉，李家超在皇仁書院點票站，監察點票過程。（資料圖片/梁鵬威攝）

報告書提到改善三重確認制度的方法，由新成立的「核心系統開發及維護委員會」負責系統提升和改動，委員會由選舉事務處官員及資訊科技辦公室技術專家組成，民建聯認為加強了資科辦專業部門的角色，能客觀有效地監督選舉事務處的資訊科技項目運作。

政府電子系統不時「甩漏」，民建聯認為根本問題或源於各部門自行安排或外判項目的設計和管理，但缺乏督導和保證項目質素的技術能力。該黨建議政府設立專責部門，統一為各政策局和部門度身訂做所需要的資訊科技項目，透過開發、維護、測試與監察的統一管理，令到權責清晰，推動數字化政府發展。

報告書另一大建議題定期舉辦大型模擬選舉，透過實況測試找出系統運作問題，民建聯表示支持。至於繼續採用「鄰近邊境票站」的安排，民建聯認為可方便居於內地的港人回港投票，認同繼續該措施。