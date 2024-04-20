23條｜林定國向各界解說　籲別糾結個別字眼　要從整體性看正當性

《維護國家安全條例》3月23日刊憲生效，至今快將1個月。律政司司長林定國表示，條例通過後累計向約200名不同界別團體代表交流和解說，又接受媒體訪問，以釋除疑慮。他表示，各交流中「鼓勵大家不要糾結於個別字眼，要從法律條文的整體性去看以及法律程序的正當性」。



律政司司長林定國與23間在香港設有辦事處的國際律師事務所共29位合夥人代表見面。（林定國Facebook）

林定國今日（20日）在社交媒體總結《維護國家安全條例》生效1個月內的工作時指，與香港英國商會、香港美國商會、香港總商會、國際商會、法律界、金融界在內約200名不同團體代表作交流和解說，直接回應他們關心的議題，釋除疑慮。

他在會面中了解到不同行業的疑問或關注，亦聽到不少建設性的建議，感受到是非常關心香港的一群。林定國表示，在解讀條文時，「鼓勵大家不要糾結於個別字眼，要從法律條文的整體性去看以及法律程序的正當性」，例如控方要按檢控守則行事，毫無合理疑點下證明被告犯事意圖和行為兼備才可提控等，又強調引入條款保障無辜及不知情的第三者，以及堅守對人權自由的保障。

林定國說，與會者表示願意向他們商界朋友或海外總公司說明正常商業活動不會受新法例影響，亦歡迎外國朋友親到來認識和感受。