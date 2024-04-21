陳茂波：中證監新措施有利更多具潛力企業來港上市　吸引國際資金

中國證監會日前公布5項與香港資本市場合作的措施，財政司司長陳茂波認為有助吸引更多具長遠發展和回報潛力的企業在港上市，預計會有更多國際資金來港，提升香港國際金融中心地位，措施體現中央對香港的支持。



陳茂波：中證監與香港合作新措施有利本港新股市場

中國證監會上周五（19日）公布5項與香港資本市場合作的措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍；將REITs納入滬深港通；支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；改善基金互認安排；支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

陳茂波今天（21日）在網綕上說，措施體現中央對香港的支持，相信有利香港的新股上市市場，吸引更多具長遠發展和回報潛力的企業在港上市，預計會有更多國際資金來港，加強和提升香港國際金融中心地位。

陳茂波又提到上周出訪杭州和蘇州，當地不少企業已申請或考慮申請在港上市，形容他們都看準香港市場的制度優勢和與國際標準的無縫銜接，透過境外融資能加速內地及國際市場的發展。他續指，立足長三角的創科企業，亦著眼香港與大灣區其他城市的協同優勢，例如與深圳在創科方面的合作平台，他們希望充分利用長三角經濟圈和粵港澳大灣區，將企業的業務推上新台階。

香港與杭州共同成立科技創新平台

陳茂波說，有不少希望來港設立科研中心的企業，不約而同指出香港知識產權保障制度完善，能讓其發展「專利營運」的新業態，香港同時匯聚內地和國際數據，陸續打通跟大灣區跨境數據流動，為科研提供重要的基礎要素。

他透露下月將見證香港跟杭州共同成立一個科技協同創新平台，平台將聚焦科技研發合作、科技成果轉化等，並將建立兩地交流機制，為兩地的創科合作開啟新里程，一批杭州的科技企業亦將來港落戶，設立研發中心或開拓海外業務。