中證監澄清新規　稱公司因分紅不達標而遭實施ST　不會導致退市

中國證監會上市公司監管司司長郭瑞明就分紅和退市問題回應，此前內地修改股票退市規則，市場有解讀為主要針對小型股，其闢謠稱純屬誤讀，調整旨在加大力度出清「僵屍空殼」、「害群之馬」，並非針對小型股。



值得一提的是，今次修改規則，引入了分紅不達標實施其他風險警示（ST）的安排。郭瑞明指出，主要目的是著眼於提升上市公司分紅穩定性和可預期性，但ST不是退市風險警示（*ST），公司如僅因此原因被ST，並不會導致退市，甚至滿足一定條件，就可申請撤銷ST。



中證監指退市新規非針對小型股。（資料圖片）

料滬深兩市明年適用指標及退市公司約30間

郭瑞明表示，規則設置充分考慮了科創板和創業板企業研發投入大，部分行業發展早期的特點。對於研發強度大，即近三年累計研發投入佔營業收入15%以上；或研發投入大，即三年累計在3億元以上的企業，即使分紅未達標也不會被ST。以2020至2022年度資料計，滬深兩市可能觸及該標準的公司數量僅80多間。

郭瑞明表示，根據測算，滬深兩市明年適用組合財務指標觸及退市的公司家數預計在30間左右，明年可能觸及該指標並實施退市風險警示的公司約100間。不過這些公司還有時間來改善經營、提高品質，2025年底仍然未達標準，才會退市。市值指標方面，滬深兩市當前僅4家主板公司市值低於5億元，科創板、創業板暫無公司接近3億元人幣的市值退市指標。