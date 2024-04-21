政圈風聲｜新聞處處長上任未夠兩年傳換人　鄧炳強愛將成接任大熱

政府新聞處處長陳偉偉上任未夠兩年，官場最近傳出換人的消息。據了解，接任大熱人選是保安局局長鄧炳強的「愛將」，獲鄧炳強稱為23條立法「幕後女功臣」的保安局副秘書長廖李可期。廖李可期在23條立法後，曾經代表保安局去信英國《衞報》，反駁一篇文章極具誤導性，敦促《衛報》確保涉港報道公平公正，停止發表危言聳聽的言論。



陳偉偉曾任曾俊華秘書 林鄭任內出任創新辦副總監

陳偉偉2022年7月14日出任政府新聞處處長，接替2021年12月4日以健康理由離任，惟半個月後出任「一帶一路」專員的鄭偉源，鄭偉源任職新聞處處長歷時2年多。

陳偉偉是經政府內部招聘後獲任命，他過去27年曾在多個政府部門任職，出任財政司司長新聞秘書期間，經常與時任司長曾俊華、政治助理羅永聰一同現身，因而令外界留下印象，他亦曾出任政制及內地事務局局長政務助理。林鄭月娥任內，陳偉偉曾任政策創新與統籌辦事處副總監，出任新聞處處長前是政務司司長辦公室轄下施政報告組副主任。

在任帶領新聞處設計新「門常開」標誌 寓意政府開明

陳偉偉在任期間，帶領政府新聞處設計新「門常開」標誌，宣傳獲政府資助或與外界合作的活動，寓意政府開明開放態度。陳偉偉形容新標誌中的建築呈半立體、斜體，代表實幹、充滿活力，標誌中的紅、綠、藍三種不同顏色，凸顯政府聯同各界攜手合作。

去年區議會選舉，陳偉偉亦委托了創作組製作動畫宣傳片，呼籲政府新聞處人員和親友踴躍投票，履行公民責任，共建美好社區。

上任新聞處處長未夠兩年 官場傳出換人消息

陳偉偉上任政府新聞處處長未夠兩年，官場最近傳出換人的消息，陳偉偉原屬首長級乙級（D3）政務官，新聞處處長屬較高級的甲級政務官（D6），若離開新聞處後，未知新崗位去向。

接任新聞處處長的大熱人選是保安局副秘書長廖李可期。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄧炳強「愛將」成接任新聞處處長大熱

據了解，接任政府新聞處處長大熱人選，是保安局局長鄧炳強的「愛將」，被稱為23條立法「女功臣」的廖李可期。廖李可期現職保安局副秘書長，廖李可期現為首長級乙一級政務官（D4），一旦接任新聞處處長，月薪將由現時約25萬元，增加至D6級政務官的約28萬元月薪。

廖李可期曾去信英國《衞報》反駁抹黑23條

23條立法之後，廖李可期曾經去信英國《衞報》，反駁一篇3月25日刊出題為《香港官員警告網上批評可能違反新國安法》的文章，批評文章極具誤導性，代表保安局對報道表示強烈反對和譴責，促《衛報》確保涉港報道公平公正，停止發表危言聳聽的言論。

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廖李可期獲鄧炳強讚揚為23條立法「幕後女功臣」

今年三八婦女節，正值23條立法草案上立法會首讀、二讀，鄧炳強在Facebook撰文，特意為廖李可期送上蛋糕，答謝她日以繼夜為23條立法工作。

鄧炳強形容廖李可期「工作能力出眾」，是自己在23條立法工作的「好拍檔、幕後女功臣」。他說，廖李可期「捱更抵夜」全速為23條立法工作，無懼風雨，與他一起迎難而上。