愛國主義教育︱李慧琼︰愛國不直接等於愛黨　不愛國不會有懲罰

政府愛國主義教育工作小組將召開首次會議，組長李慧琼今天（21日）在一個電視節目上說，希望以靈活、入腦、市民易接受的方式推展愛國主義教育，她說愛國不直接等於愛黨，但相信如果市民熱愛國家，亦會認同中國共產黨各方面成就，愛國與否是情感的體現，不能簡單地量度，不愛國亦不會有懲罰。



愛國主義教育工作小組短期內將召開首次會議，工作小組組長李慧琼在一個電視節目上說，愛國不直接等於愛黨，但相信如果市民熱愛國家，亦會認同中國共產黨各方面成就。（無綫電視截圖）

李慧琼︰愛國不直接等於愛黨 惟認同國家成就等如認同共產黨

過往有意見認為愛國要包括愛黨、愛社會主義，李慧琼表示愛國不直接等於愛黨，國家在共產黨帶領下取得一系列成績和建設，她認為對國家成就的認同，等於對國家執政黨的熱愛和認同。她希望以家庭、學校和社會教育，讓各界了解愛國主義教育，從而對國家產生尊敬愛護情懷。她又澄清愛國主義教育法不存在「不愛國不愛黨就要懲罰」，教育法是政策性文件，希望推動全國更認識祖國，強調沒有強加的意圖。

愛國屬情感體現 不能簡單量度

至於如何評估愛國，李慧琼承認愛國與否是情感的體現，是不能簡單量度的課題，她續指不是每一個政策都能量度，例如公民教育，愛國主義教育亦一樣，不過可以透過多種方式參考，例如活動後填問卷，坊間很多民調值得參考。

被問到是否要讓市民消費傾向先選擇國貨，她說香港是資本主義社會，產品要受市民歡迎要先做得好，例如內地商場吸引，不少市民選擇到內地消費，可能有助愛國主義教育，關鍵在於產品具吸引力。

對於大學是否要加強愛國主義教育，她說留意到不少大學與學生討論國家歷史、體制、二十大報告工作內容，政府要梳理資料了解課堂內容，例如理工大學已有必修科讓所有學生認識國家歷史和文化，只不過是否需要更有系統地推行，需要收集數據再決定。

愛國主義教育法提到，國家鼓勵和支持宗教團體、宗教院校等開展愛國主義教育，增強宗教教職人員和信教群眾的國家意識。李慧琼被問到宗教團體的責任，她說所有持分者都有條件推動他人更了解國家發展，教會在重要日子升國旗都是愛國主義的體現。