共享基金會成中國首駐洪都拉斯NGO　梁振英：香港民間外交新篇章

全國政協副主席梁振英上月率領其創辦的港產國際醫療援助機構「共享基金會」，到中美洲國家洪都拉斯考察公共衛生情況，承諾向當地所有醫院捐贈預防登革熱物資後，昨日（4月20日）共享基金會總幹事陳英凝又與洪國衞生部部長雷耶斯（Karla Paredes Reyes）在線上簽署合作意向書，表明最快將於六月派出義工團隊進駐該國啟動預防登革熱項目，包括及時診斷病患、全面宣傳教育，以管控登革熱和其他蟲媒病的爆發風險。梁振英表示，中洪距離雖遠，但無阻兩國人文交流；他又樂見共享基金會成為首個在洪國工作的中國非政府機構（NGO），譜寫香港民間外交新篇章。



共享基金會團隊向洪都拉斯醫護人員介紹防控登革熱物資。（共享基金會提供）

共享基金會旨在結合香港和內地的資源和力量，為「一帶一路」沿線國家提供醫療人道救援，目前已在五個亞非國家協助消除白內障積壓病例，並在東帝汶啟動預防登革熱項目，下一站將會進駐中美洲的洪都拉斯。上月中旬（3月18日），在中洪建交一周年前夕，共享基金會主席梁振英和基金會總幹事陳英凝率領團隊遠赴洪國，展開超過1000公里的考察之旅，到訪首都德古西加巴、南部城市聖羅倫素、北部城市聖佩德羅蘇拉、中部城市聖塔芭芭拉及西部城市聖羅沙德科潘，實地考察不同醫療機構，調研當地登革熱情況。

過去一個月，共享基金會積極籌備管控當地登革熱風險的項目。4月20日，在梁振英和中國駐洪都拉斯大使于波的見證下，陳英凝與洪國衞生部部長雷耶斯（Karla Paredes Reyes）在線上簽署合作意向書，進一步強化雙方合作關係。陳英凝表示，共享基金會將在未來三個月內向洪都拉斯衞生部捐贈五種設備，並會派駐團隊啟動預防登革熱項目，及時診斷病患、保護其他民眾和社會宣傳教育，全面管控登革熱和其他蟲媒病的爆發風險。

梁振英在洪都拉斯出席中洪建交一周年招待會時致詞提到：「洪都拉斯與中國距離雖遠，但無阻兩國人文交流。共享基金會的醫療援助項目為內地與香港的民眾提供參與平台，在地實踐民心相通的相關工作。共享基金會與洪都拉斯衞生部簽署合作意向書，使基金會成為首個於洪國工作的中國非政府機構，譜寫香港民間外交新篇章。」