一帶一路10周年｜天涯俠醫陳英凝　走出香港醫療人道救援路

在非洲一個老鼠比人多的貧民窟中，婦人誕下只有手掌般大小的死嬰，筋疲力盡地跪在地上，苦苦央求陳英凝施救。陳英凝第一次面對這種場景，多少有點不知所措，腦海裡甚至閃過「會不會有傳染病」的疑慮，但又覺得「無論如何都要做點什麼」，於是連忙用清水抹掉佈滿嬰兒眼耳口鼻的血跡，給他做了10多分鐘的人工呼吸。可惜最後無力回天，但婦人仍然拼命叩頭答謝。那一年的陳英凝才剛滿20歲。



「​生命很虛幻，壞狀況發生了，我可以做些甚麼令它變好一點 ？​」那一幕，讓陳英凝義無反顧地投身人道救援工作。往後20多年裡，她見證了更多的驚悚、傷痛和死亡，始終保持着韌勁、積極和達觀，為災區難民帶去安寧、溫暖和希望——在戰火連城的科索沃，和用槍指着自己的法國士兵，雞同鴨講地據理力爭；在人人唾棄的泰國貧民區，爬入糞渠尋找愛滋病人，幫助他們重拾自尊；在被視為「女童煉獄」的柬埔寨，想方設法把一些12、13歲的雛妓救出「火坑」，為她們重建新生。



頂着香港十大傑出青年、世界十大傑出青年、國家級傑出教學獎得主、國際知名公共衛生專家等等光環，從國際救援組織「無國界醫生」的小丫頭，再到大學醫學院的大教授，如今出任香港慈善機構「共享基金會」的總幹事，陳英凝為自己、也為香港走出了一條「醫療人道救援路」，近年則主力帶領年輕人響應「一帶一路」倡議，參與國家援外醫療建設。當下不少青年感到迷惘，她更加鼓勵大家出去走走看看：「這是你自己的人生，抓住機遇，就可以在大環境下創造你的小天地！」



「一帶一路10周年」專訪系列之一



陳英凝投身人道救援工作將近30年，見證了很多的驚悚、傷痛和死亡，始終保持着韌勁、積極和達觀，為災區難民帶去安寧、溫暖和希望。（受訪者提供）

「一帶一路」戰略提倡十周年，對於不少香港市民而言，可能仍然一知半解，甚或帶有各種標籤。但陳英凝從來不管別人如何定義，總有着獨立的判斷、會走出自己的道路。

「第一反應是，終於有一個平台，可以讓我把學生帶到更多的地方去學習，幫助更多的人。」在那之前幾年，曾隨「無國界醫生」穿梭無數災難現場的陳英凝，已於2006年把工作重心放在教學和研究上，成了中文大學醫學院公共衛生學院助理教授，希望把所見所聞傾囊相授，讓人道救援薪火相傳——她深信，那份「幫助」並不只是「醫病」，而是對生命的尊重——要讓受災病人重拾尊嚴、要發揚人性本善的光輝、要維護人人平等的權利，「如果你有這種技能、這種機會，而又有平台可參與，就應該當仁不讓。」

時間再往回倒，陳英凝自20歲開始，就已經「當仁不讓」了，儘管那時在她父母看來可能是「誤入歧途」。她本身是美國約翰霍普金斯大學生物醫學工程科學系三年級生，但性格好動，實在受不了每天待在實驗室內研究假肢體和假器官；正在迷惘之際，有位教授鼓勵她趁暑假出去外面看看、聽聽自己內心、想想將來路向，並安排她以初級研究助理員的身份，隨聯合國兒童基金會到旱災後的非洲津巴布韋，為當地兒童測量營養和注射疫苗。這一去就是八個星期，也就有了文章開首那個見證生命和死亡交錯的故事。

陳英凝為自己、也為香港走出了一條「醫療人道救援路」，近年則主力帶領年輕人響應「一帶一路」倡議，參與國家援外醫療建設。（歐嘉樂攝）

「原來飢荒戰亂，可以亂成那樣。」第一次身處一個同時被戰爭、天災、疾病蹂躪的世界，陳英凝並沒有太過驚訝，因為她從小就喜歡聆聽長輩分享如何從戰亂逃生的經歷，知道災難有多無情。而她既深深感受到生命的無常和脆弱，也漸漸體會到人道救援的勇敢和意義，「就像長輩們常說，會出現最差的情況，也會遇到最好的事情，當年幸好有人幫了他們一把，他們才得以逃脫；我也希望能在惡劣的環境，幫助有需要的人們。」

「我甚至打算留在非洲幫忙，不回去讀書了。」那份衝勁，嚇壞了父母，以為她「學壞了」——作為香港兒童腦神經科名醫陳作耘的長女，她從小就被寄予繼承父親衣缽的厚望，人生道路也被安排得妥妥當當——中四就被送往美國留學，後來以全加州中學化學第一名的成績考入約翰霍普金斯大學，只要攻讀一個理科學士學位，就可取得資格升讀醫科——不料半路殺出個非洲之行，讓她萌生了「人生可以不一樣」的路徑——就像她很敬佩的探險家Ernest Shackleton一樣，在一戰前夕出發到南極，期間險象環生，在浮冰漂流、要流落荒島，甚至被全世界遺忘，最後竟然成功帶領全體隊員全身而還——「人生真的是走出來的，不管遇到什麼困難，只要你不斷走下去，前路就會越來越開闊。」

但一開始，除了母親之外，全世界都難以理解，畢竟直到今天「人道救援」在香港仍是相當冷門的學科，「所有人都以為我瘋了，放棄大好前途，將來可能會餓死，但我也越來越清楚自己想做什麼，以及自己不適合做什麼。」幾經爭取和妥協，陳英凝同意先完成學士學位，但堅決辭去了實驗室的工作，然後瘋狂旁聽人文學科領域的課程；畢業後又考上哈佛大學公共衛生學院，修讀災難管理及醫療經濟學碩士學位；期間兩個暑假更到北京中醫大學學習三個月的針灸和中醫理論，「那時很浪漫，因為有本書說在戰地工作，如果沒有麻醉藥，可以透過針灸止痛——我學了這項技能，就可以在荒島求生。」

陳英凝自1998年出任無國界醫生香港辦事處董事會成員，三年後以27歲之齡成為最年輕的董事會主席。（受訪者提供）

就這樣，陳英凝踏出了「醫療人道救援路」的第一步，但在1998年，剛剛完成碩士學位，原本打算繼續留美深造，不料母親因為癌症病倒在床。她特意回港陪伴母親，原本以為「天涯俠醫」之路要按下「暫停鍵」，但機緣巧合之下，卻走上了「加速道」。

當時正值長江水災，學有所成的她，滿腔熱血地致電不同非牟利組織應徵義工，湊巧加入了「無國界醫生」，並在兩日後帶着兩噸重的藥物，前往廣西南寧救災。「到了現場才知道，讀書是一回事，工作又是另一回事。」初生牛犢有兩大發現——第一，儘管無國界醫生是個經驗豐富的救援組織，但工作人員並不完全了解亞洲或者中國文化，而是直接套用在其他地區救災的模式，導致安排出了亂子；第二，她在教科書上所看到的救災知識和案例，也全都是以非洲或南美作為實證根據，未能切實解決亞洲災區的問題。

「我越想越不對勁，於是就寫了一封投訴信，10頁紙，批評他們處理不善的地方，當然也提出一些改革的建議。」陳英凝原本以為會被炒魷魚，沒想到無國界醫生竟然因而邀請她出任香港辦事處董事會成員，她也因而正式開啟到訪世界各地參與救援行動的征途，踏足的地方包括柬埔寨、科索沃、越南、泰國、東西帝汶等等，三年後更以27歲之齡成為全球最年輕的董事會主席。那段日子真是忙到不可開交，白天是香港大學醫科生，下午是浸會大學講師，晚上守在養和醫院照顧母親。直到1999年5月，母親撒手塵寰，她便專心做學生和義工，想趁年輕力壯的時候，把自己闖出來的路，好好走下去。

（歐嘉樂攝）

在戰火連城的科索沃，陳英凝要護送懷孕的病人前往另外一個區域，但在關卡臨檢時，卻被聯合國維和部隊的法國士兵誤以為是記者，瞬間就把槍嘴指向了她，並把她押往軍營。她面無懼色，也不坐以待斃，一路上用盡跛腳的法文嘰哩咕嚕，發了瘋地責罵對方不講道理，最後需要出動高級軍官調停。「或許這樣的性格才會走上這條路。」

在老鼠滿布的泰國貧民區，陳英凝頭戴膠袋爬過糞渠，找到已被家人遺棄的愛滋病患者。當時對方已經病重，潰爛的傷口又大又臭，身體甚至正被老鼠啃食，相信再多的治療也不會奏效，但隨同的醫護人員仍然相當細心地為他清洗、上藥，盡可能讓病人感受到作為人類的尊嚴。「當你知道你是見證他們生命最後道路的人，就會勇往直前。」

在被視為「女童煉獄」的柬埔寨，遇到一些只有12、13歲的雛妓，儘管染上性病又被打到全身傷痕累累，但每天仍然要接10多20個客，有的以為自己得了絕症，索性不做任何安全措施。陳英凝看不過眼，便想方設法把人家救出「火坑」，見一個便救一個，並安排她們到市場做小販，靠正當工作養活自己。「我覺得自己令她們再次燃起希望。」

2012年，陳英凝在中文大學創辦實地培訓課程「中國少數民族健康項目」，帶領學生頻繁走訪內地極端貧困山區，向數以萬計村民推廣備災意識和健康教育。（受訪者提供）

直到2006年卸下無國界醫生香港辦事處主席一職，正式加入大學執起教鞭，陳英凝仍然沒有停止人道救援工作，並且開始推廣備災教育。「重要的不是外來的救援，而是培養他們自助的能力。」秉持這份信念，陳英凝珍惜每一個平台，也致力創造更多個平台。

2011年，她成功推動英國牛津大學和香港中文大學合作成立「CCOUC災害與人道救援研究所」，並出任所長，致力加強在大中華和亞太地區的研究、培訓和知識轉移。2012年，她創辦實地培訓課程「中國少數民族健康項目」，帶領學生頻繁走訪內地極端貧困山區，向數以萬計村民推廣備災意識和健康教育。2013年，在很多香港人仍對「一帶一路」懵懵懂懂的時候，她已把計劃擴大至不丹、伊朗、緬甸、尼泊爾和越南等沿線國家，希望培養「世界公民」。2019年，她受全國政協副主席、前特首梁振英之邀，出任「共享基金會」總幹事，希望結合香港資源和內地醫療力量，在「一帶一路」國家推動醫療人道救援工作，目前已在老撾、柬埔寨與吉布提啟動「消除白內障致盲項目」。

「那是我第一次在救災前線，看到我們中國的醫療人員，看到我們的五星紅旗......我之前的職業生涯當中，真的沒有見過這種場景！」陳英凝興奮地說起第一次隨同梁振英去吉布提醫療站考察的情形，雙眼閃着光芒。原來，儘管中國援外醫療工作已經長達60年，但那種工作模式基本上是駐守某個國家或省份，在前線刻苦耐勞埋頭苦幹，很少會和人道救援機構的工作人員互動，「所以我這麼多年一直很好奇，我們中國明明是人口最多的國家，為什麼卻很少在前線見到自己人？但這一次，我們終於見到了！」

沙塵滾滾，紅旗飄飄。「我希望社會進步，不管是中國、英國、美國，但當我要選擇去一個國家參與建設、推動進步，那我首選一定是中國！」那一幕，促使陳英凝下定決心停薪留職，希望全力幫助共享基金會和國家醫療隊做更多事情；她也希望可以藉由這個機會，為香港參與「一帶一路」建設創造範式，推動國際民心相通。「這是很有意義的事，但我也確實也猶豫過，擔心我的學科後繼無人。」不過事實證明，陳英凝帶出來的很多學生，如今已經可以獨當一面，並且承接一定教研工作，她也放心投身基金會了。

為鼓勵年輕人提供參與國際人道援助工作，共享基金會每年都會招募實習生及義工，而且不需具備醫學或公共衞生背景。陳英凝解釋，基金會處理的事務繁多，物流運輸、數據分析及宣傳等工作均需要不同背景的人才，「有意參與實習的同學們最重要是要能吃苦，要有『Can Do精神』。」基金會成立四年以來，至今有70名學生參與實習工作，陳英凝說，這也正是基金會能夠吸引她加盟的另一大原因，「希望有了我走出來的這條路，他們往後的路就可以走得比我更好，雖然不會更加容易，但一定會更好。」

「絕對會有代溝。」但這對陳英凝來說完全不是問題，「我覺得年輕人都很厲害，很有想法，反應很快，當遇到問題，都會想法設法解決。重點是你要願意放手讓他們去嘗試，這是兩代人都需要考慮的問題——年輕的，也要體諒一下，老的那一批，看到這個世界的新鮮事物，真的會感到害怕。」儘管當下很多事情都被政治化，但陳英凝仍然勉勵年輕人，「這是你自己的人生，抓住機遇，就可以在大環境下創造你的小天地！」

最後，當問及「一帶一路」戰略提倡以來，為世界帶來了什麼樣的變化？陳英凝想了想，寫下了「愛」字。她笑了笑說：「很老土，但帶來愛。我真的覺得是愛。不只是人與人之間的愛，還有朋友之間的愛，超越了你是什麼種族、什麼立場。就像救援機構，有一群有心人，互相配合，互相幫忙，解決問題。靠什麼促成民心相通，就是愛。」這令記者想起陳英凝多年前受訪時的一句話，而她仍是那個陳英凝：「我很喜歡整個世界連繫在一起的感覺，如果世界是一個『樂高模型』，我是很樂意作為其中一小塊的。」