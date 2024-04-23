首屆全球繁榮峰會　葉劉：國安問題已穩定　無歐美講者因此不來港

「2024全球繁榮峰會」將於5月13日至15日舉行，峰會發起人匯賢智庫主席葉劉淑儀表示，香港的國安問題已穩定，匯賢智庫作為民間組織，亦響應國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前對港的講話，全社會去做勇於創新的改變，舉辦有關地緣政治的峰會盛事。



葉劉淑儀表示，國安法訂立至今已軟着陸，「本地人都冇咩反應」，也絕對無歐美講者因為基本法23條已立法而不敢來港參與峰會，部份不能前來的只是因為有其他活動要出席。



由民間團體舉辦的峰會盛事 葉劉冀能每年舉辦

「2024全球繁榮峰會」由匯賢智庫主辦，葉劉淑儀在峰會記者會上表示，峰會設有五大主題，當中包括科技合作和人類未來、氣候變化與可持續發展等，雖然今次的峰會盛事並不像七欖般吸引數以千計的觀眾來港，為香港帶來經濟效益，但這次峰會是全港主辦最大規模的地緣政治峰會，可作為一交流平台，讓世界對香港、中國有正確了解，以及作為討論具爭議性議題的緩衝區，發揮香港聯通世界的優勢，她期望未來可每年都舉行一次。

被問及智庫是否想藉今次峰會鼓勵更多民間團體舉辦盛事，葉劉淑儀表示，民間團體一直都有舉辦很多盛事活動，如One Earth Summit等。她指現時香港的國家安全問題已穩定，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍亦鼓勵香港要勇於創新，在經濟上做出改變，並要全社會去做，因此智庫響應現時的局勢，舉行今次的峰會盛事。

國安法已軟着陸：歐美講者都了解香港情況

當被問及西方對港區基本法23條都有所關注，會否有歐美嘉賓因此而拒絕參與今次峰會，葉劉淑儀回應稱，絕對無歐美講者因此而不敢來港參與峰會，部份不能前來的只是因為有其他活動要出席，如美國的大學畢業禮在5月舉行，也有嘉賓「家有喜事」未能來港。

她續指，國安法訂立至今已軟着陸，「本地人都冇咩反應」，而外商、外國政府的反應都較溫和，外國新聞談及香港，都多只談及香港經濟發展，因此她相信歐美的講者都了解香港情況，峰會亦不會因擔心而限制講者發表的內容。

她透露峰會除了邀請美國前官員、聯合國前幹事作為講者外，亦有邀請香港官員如創新及科技發展局局長孫東、環境及生態局局長謝展寰、特首政策組人員等出席，了解香港在地緣政治下的角色。

「2024全球繁榮峰會」發起人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀表示，香港的國安問題已穩定，在雙法雙機制下，相信未來會有更對民間團體舉辦此等峰會盛事。（梁祖兒攝）

葉劉淑儀亦表示，峰會獲本地商界、國企贊助，亦有向科技創新署申請資助，香港的商界領袖都踴躍支持舉行，冀能透過邀請有國際影響力的講者探討香港的發展路向，讓更多人可了解香港在未來的發展路向。

「2024全球繁榮峰會」於5月13日至15日在香港富麗敦海洋公園酒店舉行，13日是歡迎晚宴；14日則設5場專題研討會，包括全球化與去全球化、泛安全化的風險及對發展的影響、科學技術合作和人類未來、大國競爭與和平共處，以及氣候變化與可持續發展，當中更有諾貝爾化學獎得主、國際結構生物學權威羅傑． 大衛． 科恩伯格（Professor Roger D. Kornberg）擔任主題演講嘉賓；在15日是青年領袖論壇。