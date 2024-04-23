五一勞動節｜李家超感謝打工仔女貢獻：明年勞動節取消強積金對沖

五一勞動節將至，特首李家超今晚（23日）出席工聯會慶祝「五‧一」國際勞動節酒會時，感謝全港打工仔女對香港經濟和社會發展的貢獻，預祝勞動節快樂。他表示，政府會落實明年五月一日取消強積金對沖安排，又會加強維護僱員的職業安全與健康等，期望繼續和工聯會合作。



他續指今個勞動節是特區完成基本法23修立法的首個勞動節，可全力拼經濟謀發展。



特首李家超今晚在工聯會「五‧一」國際勞動節酒會上，感謝全港打工仔女對香港經濟和社會發展的貢獻。（廖雁雄攝)

李家超在酒會上致辭指，維護國安條例在立法會全票通過，工聯會作不少貢獻，其中會長吳秋北作為法案委員會委員，積極審議法案，並通過廣大網絡解說條例。

他提及吳秋北近日發表了一篇提倡勞動模範、大國工匠的文章，他引述文章表示，香港有很多勇於擔當的勞動者，「他們堅守崗位、捨己為人的精神，是香港各行各業勞動者的標兵典範，是我們尋找的勞動模範精神」。

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工聯會勞動節當日邀請政府官員慰問探訪工友活動，李家超認為能起到對勞動價值的重視及振興人心效果。他提到樂見勞顧會今年2月就檢討418規定達成共識，另外在勞工團體協商今年3月進行再就業計劃，展望未來政府會落實明年5月1日取消強積金對沖安排，又會加強維護僱員健康等，期望繼續和工聯會合作。