林鄭月娥回應「前特首辦」租貴稱財會批准　李梓敬再轟：思維錯誤

立法會今日（24日）恢復二讀辯論《2024年撥款條例草案》，林鄭月娥前行政長官辦公室早前被指開支大，其辦公室就回覆「林太不予置評」，並解釋安排是「經立法會財委會批准的政策」。新民黨立法會議員李梓敬今在二讀辯論時稱，最離譜的是有媒體向林鄭月娥前特首辦查詢，得到回覆是「不予置評」，更指得到財委會批准。有關回覆是反映其錯誤思維，立法會通過預算案是認同預算案整體安排，並非完全支持所有安排，同時立法會議員有持續監察撥款的角色，要視乎公帑是否用得其所。



前特首林鄭月娥。（資料圖片/張浩維攝）

會議上，李梓敬表示林鄭月娥前特首辦的經常性開支按年上升30%達917萬元，令人震驚。他又稱，有報道指部份跨國企業都不租太古廣場寫字樓，反問為何港府面臨赤字、基層市民生活困難，為何前特首辦仍租超豪的辦公室，而不用政府物業。李梓敬又斥行政署指沒有前特首辦的使用記錄：「一啲透明度都冇、市民點會唔憤怒？」

新民黨立法會議員李梓敬今在《2024年撥款條例草案》二讀辯論稱，立法會通過預算案是認同預算案整體安排，並非完全支持所有安排，同時立法會議員有持續監察撥款的角色，要視乎公帑是否用得其所。（資料圖片/歐嘉樂攝）

盧偉國促推動盛事 以實際行動應對外界抹黑言論

另外，經民聯主席、立法會議員盧偉國直言港府要開源節流、推動盛事經濟，促以實際行動作為有力反駁，應對「香港玩完、復蘇無望」等抹黑言論。

選委界立法會議員陳沛良稱，今年預算案中與民生相關的政策範疇，包括社會福利、衞生、和教育的支出仍然龐大，合共佔整體支出的59.2%。隨著人口老化和少子化趨勢，衞生及社會福利開支勢必繼續增長，政府必須想方設法，應對龐大開支。