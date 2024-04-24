勞動節｜勞工界發五一宣言　爭最低工資加至$55　善用科技升職安

五一勞動節將至，多個勞工組織聯同公務員團體今日（24日）聯合發表「五一宣言」，有工會提出將最低工資加至時薪55元。因應沙田源禾路渠務工程致命意外，港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇期望勞工處盡快推出有關密閉空間工作的新守則，又建議善用科技，確保工人安全。



多個勞工組織聯同公務員團體聯合發表「五一宣言」，指出隨著《香港國安法》落實，香港可集中精力發展經濟，改善民生，令打工仔更能受惠於經濟發展的成果，工資收入能有合理增長。

提10大主張完善勞工保障 配合八大中心定位

工聯會理事長黃國表示，團體提出10大主張，完善勞工保障，包括配合八大中心定位、促進高質量充份就業、加強職業安全、政府部門不應一刀切削減1%開支以免影響公共服務、完善家庭友善政策、落實強積金全自由行，以及帶頭檢討外判制度等。

工聯會理事長黃國（左）表示，團體提出10大主張，完善勞工保障，包括配合八大中心定位、促進高質量充份就業。（夏家朗攝）

港九工團聯合總會主席李國強期望，最低工資可以達至時薪55元，調升幅度雖然比較大，但因最低工資起步點低，由最初28元調升至最新40元之路很漫長，12元加幅即一年才加一元。

林振昇盼密閉空間工作守則修訂「加碼」 列有何工種必需入沙井

對於沙田源禾路渠務工程致命意外，林振昇提及勞工署已開始修改密閉空間工作安全守則，希望勞工署發掘更多細節為指引「加碼」，例如有何工種必需進入沙井，有何工種禁止進入沙井，並盡快推出修訂版。

港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇期望勞工處盡快推出有關密閉空間工作的新守則，又建議善用科技，確保工人安全。（夏家朗攝）

他又建議善用科技提升職安，他舉例指工具能在氣體濃度達某個程度通知工友，以示暫停工作，建議善用資助。他說，科技成本對僱主的負擔不大，現時政府有建造業創科基金，只不過中小企不了解或礙於手續太複雜沒有申請，建議勞工處或發展局可就高危工種包括密閉空間安排科技工具的度身訂造。

出席同一場合的有公務員團體提出，基於不少公務員退休後於內地生活，建議將公務員醫療福利延至大灣區。