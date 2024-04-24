截至去年底1.2萬份清拆令未遵辦　涉及2777幢50年樓齡或以上樓宇

佐敦華豐大廈大火，引起社會關注舊樓保養維修的問題。發展局局長甯漢豪回答立法會議員謝偉俊提問時指，截至去年底，多達12,175份清拆令未遵辦，佔發出55,264份通知的22%，涉及2,777幢樓宇，佔4,340幢接到通知樓宇的64%。



截至2023年底，全港有5,442幢樓齡50年以上樓宇。（資料圖片/梁鵬威攝）

華豐大廈是舊式商住物業，入面除了一般住宅，還有劏房、賓館、健身室等，而市面有大量同類商住物業。2021年起屋宇署每年按風險揀選600幢樓齡30年或以上的私人樓宇，進行強制驗樓，2018年政府撥款60億元，由市區動建局推行「樓宇更新大行動2.0」，為合資格業主就遵辦強制驗樓通知提供技術和財政支援。

此外，屋宇署每年都會揀選樓宣進行大規模行動，發出修葺令及清拆令，亦會跟進市民的舉報。

2020幢樓宇逾期未遵辦強制驗樓

截至2023年底，全港有5,442幢樓齡50年以上樓宇，屋宇署發出了53,367份強制驗樓通知，涉及3,716幢樓宇，然而有7,947份通知逾期未遵辦，涉及2,020幢樓宇。

修葺令方面，屋宇署發出1,406份，涉及954幢樓宇，有327份逾期未遵辦，涉及283幢。

此外，屋宇署發出55,264份清拆令，涉及4,340幢樓宇，有12,175份逾期未遵辦，涉及2,777宗。

▼4月10日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



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沒遵從消防指示 超過3600宗檢控

至於《消防條例》，保安局局長鄧炳強回答自由黨立法會議員李鎮強查詢時說，現時約1.4萬幢樓宇受到《條例》規管，截至今年2月底，消防處和屋宇署已巡查約10,920幢目標樓宇，發出超過36萬張「指示」，約四成已獲遵辦或者已被撤銷，餘下約六成正在跟進。局方會全面檢視正在跟進的個案，若業主或佔用人不遵從「指示」或「符合消防安全令」即屬違法。截至2月底，有超過3,600宗沒有遵辦「指示」或「符合消防安全令」，無合理辯解而成功檢控的個案。