華豐大火｜晤鄧炳強商修訂消防例　梁美芬：最快七月提交立法會

佐敦華豐大廈奪命火警，再次令社會關注樓宇的消防安全問題。經民聯立法會議員梁美芬今日（22日）與保安局局長鄧炳強會面，商討修訂《消防安全（建築物）條例》。梁美芬會後稱獲鄧炳強積極回應，她預計修訂條例草案有望最快七月提交立法會。



特首李家超上星期在行政會議前也表明，保安局會加快修例工作。保安局局長鄧炳強也在立法會審議本年度預算案的特別財委會上表明，已加快修訂消防條例的步伐，由原定今年第四季提交立法會，致力提早至今年第二季提交。

曾提私人草案建議賦權消防處長酌情權

梁美芬稱作為立法會議員多年，曾目睹多宗造成嚴重傷亡火災，早於2014年起，已就修訂《消防安全（建築物）條例》多次提出口頭質詢及私人條例草案，也在立法會提出動議辯論，建議修例加強舊式樓宇消防安全，賦予消防處處長酌情權，在緊急時，政府能夠介入先進緊急的防火工程，協助舊樓提升消防系統，事後才向業主追回費用。

就近日華豐大廈奪命大火，她今日再約見保安局局長鄧炳強，跟進其長期就第《消防安全（建築物）條例》提出的修改工作，獲局長積極回應。她稱，由於局長已答應快馬加鞭修例，她不會再提私人修訂，更預期修訂條例草案有望最早七月份提交立法會。

她強調，人命關天，希望各局及立法會均可配合，讓這條例盡快得以修訂，減少市民的憂慮。