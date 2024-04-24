財庫局：9個中東資金稱　有意來港開設家族辦公室

阿聯酋杜拜王子事件，引起社會關注境外富人來港開設家族辦公室的情況。財經事務及庫務局局長許正宇回答議員查詢時說，截至3月底，投資推廣署的家族辦公室團隊，共接獲超過650個來港成立家族辦公室的查詢，當中有40個查詢來自中東。有136個表示正準備或已決定來港開設或擴充家族辦公室，中東佔9個。



許正宇回答民建聯立法會議員梁熙和新民黨立法會議員何敬康查詢時說，投資推廣署的家族辦公室團隊接到136個查詢，82個來自內地，13個來自亞太地區，27個來自歐洲，9個來自中東，4個來自大洋洲，1個來自非洲。

團隊亦協助了64個境外資金在港成立家族辦公室，內地佔49個，亞太地區佔8個，北美佔4個，歐洲佔3個。

許正宇表示，據投資推廣署委聘的顧問今年3月公布的研究，估計2023年年底約有2,700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半資產超過5,000萬美元。根據法例，在港管理的單一家族辦公室，若超過最低資產門檻2.4億元及符合實質活動要求，辦公室合資格交易可豁免利得稅。