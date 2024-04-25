歐洲議會譴責23條立法　港府：拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭

歐洲議會今日（25日）表決多項人權決議案，包括強烈譴責香港特區政府23條立法，即實施《維護國家安全條例》，並要無條件釋放黎智英、李宇軒等人。



特區政府強烈反對歐洲議會的決議，認為歐洲議會無理指控，以及抹黑《香港國安法》和《維護國家安全條例》，予以強烈譴責。



歐洲議會。（資料圖片/路透社）

指國安法打擊公民社會

歐洲議會今日召開大會，表決通過譴責亞塞拜疆、岡比亞和香港。歐洲議會認為，《維護國家安全條例》是中國政府在港實施《香港國安法》的延伸，促請北京和香港撤銷兩項法律。

決議又提到，《香港國安法》實施以來超過200人被捕，打擊香港民主活動、公民社會和媒體，對此感到震驚，要求港府無條件釋放黎智英、李宇軒等人。同時又要求歐盟制裁香港特首李家超及其他官員，要求歐盟暫停與中國和香港的引渡協定。

港府斥大放厥詞、政治霸權

特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，指美、英、加等國家都制定了維護國家安全的法律，斥「歐洲議會卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。」

發言人說，《香港國安法》及《維護國家安全條例》受到《基本法》及其他國際公約規定，保護相關權利和自由，指「歐洲議會對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。」

特區政府斥歐洲議會大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。（資料圖片）

發言人又指，《香港國安法》及《維護國家安全條例》的域外效力，符合國際法原則，包括歐盟成員國在內的國家，國安法律都有域外效力。

至於呼籲歐盟制裁，特區政府發言人指：「歐洲議會公然叫囂向履職盡責維護國家安全的特區人員作出所謂『制裁』，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。」

敦促歐洲議會停止誣衊抹黑

有關釋放黎智英等人的要求，發言人回應指，由於案件尚在法律程序，任何人均不宜評論，又強調所有案件都嚴格根據證據和依照法律處理，被告均在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。發人言說：「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量、媒體或任何其他手法干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有的公平審訊，都是破壞香港特區法治的行為，應受譴責。」

發言人表示：「特區政府強烈敦促歐洲議會停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務，並應確保有關《香港國安法》及《條例》的評論公正、持平及停止作出危言聳聽的言論。」