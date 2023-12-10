區議會選舉｜擔心成炮灰？李文偉稱已盡力　代理人溫提答5分1勝算

【區議會選舉2023】區議會選舉今日（10日）舉行，被質疑選舉工程不足的灣仔區獨立候選人李文偉最後衝刺積極拉票，稱「完全無理政黨戰略」，獲地區人士及該區學校校長支持，又提到連藝人都跟他淵源「我同方力申一齊環島遊㗎！」，重申自己會關心社區，做好自己。



記者問及參選被三大政黨夾擊，會否擔心成為炮灰時，李文偉的選舉代理人多次叫停作答，並指導李文偉回答「要睇結果」。



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擔心成為「炮灰」？選舉代理人提醒答：有五分一機會勝出

灣仔區選情激烈，5人爭2席，李文偉作為參戰新丁，面對三大政黨及連任多年區議員的候選人夾擊，他表示對選情不擔心，認為區議會選舉是講求實力、勤力，強調自己三代都住在灣仔，對該區十分熟悉。

被問到會否擔心成為「炮灰」，李文偉剛開口想作答時，其選舉代理人隨即叫停，建議李文偉回答「要睇結果」，其後李文偉表示「我咁講，佢哋（記者）會唔開心啵」，隨後李文偉補充指，作為獨立候選人，自己付出的努力已超出能力範圍，認為選民、地區人士及該區校長都十分支持他，其選舉代理人再次提他要回答「自己有五分一機會勝出」。

區議會選舉今日（10日）舉行，被質疑選舉工程不足的灣仔區獨立候選人李文偉最後衝刺積極拉票，稱「完全無理政黨戰略」，獲地區人士及該區學校校長支持，又提到連藝人都跟他淵源「我同方力申一齊環島遊㗎！」，重申自己會關心社區，做好自己。（文睿攝）

李文偉：完全無理政黨戰略 選舉代理人：做好自己

選舉進入白熱化階段，被問到有何終極策略時，李文偉表示「完全無理政黨戰略」，選舉代理人為他補充稱「關心社區，做好自己」，李偉文續指他參選令街坊有更多選擇、有gimmick（噱頭）、有新思維、更接地氣，本身熱愛打籃球的李文偉更稱前運動員兼藝人都跟他有淵源「我同方力申一齊環島遊㗎」。

灣仔地區直選候選人包括：自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。