人大常委會閉幕　李慧琼爭取航母、獎牌運動員訪港　全面慶祝國慶

14屆全國人大常委會第九次會議通過學位法、關稅法等。全國人大常委李慧琼今日（27日）分享會議結果，她稱今次審議9個法律草案及1個決議草案，通過其中3個，亦聽取國務院提交的兩份報告等。



今年是國家成立75週年，李慧琼亦提出建議爭取更全面慶祝國慶、加強市民對國家認識、提高愛國愛港情懷，措施包括爭取山東號航母或現役艦隊來港；又希望可安排獎牌運動員訪港、中央贈送熊貓予香港；以及加強開放軍營次數，讓港人了解國家解放軍實際情況；另外希望中央允許香港科學人員參與雪龍號極地考察，期望推動港人參與國家科研成果。



李慧琼提出建議爭取更全面慶祝國慶。（資料圖片）

李慧琼稱香港應建設無廢城市 促興建焚化爐

會議上亦審閱2023年度環境狀況和環境保護目標完成情况的報告，以及關於國有資產的報告。她表示香港都需要建設無廢城市，特區要加快步伐，最近香港社會討論垃圾徵費，港府都要探討處理固體廢物路線，目前有不少居民投訴堆填區味道滋擾，香港下年才完成建設第一個焚燒爐，應與大灣區內地城市討論及共同建設無廢城市。

李慧琼認為，政府會認真審視先行先試結果及作出綜合評估，希望盡快總結經驗。（資料圖片）

被問及垃圾徵費是否應該押後。李慧琼認為，特區政府會認真審視先行先試結果及作出綜合評估，希望盡快總結經驗，以及合適時間公佈垃圾徵費安排，同時要用好時機加強做好回收工作，討論加快興建焚化爐以處理廢料。

對於通過學位法，她指有力促進發展，香港作為國際樞紐要積極貢獻國家力量，不少香港學生選擇在內地讀書、就業，加上香港不少院校有意在北部都會區建校園，學位法值得大家進一步深入了解。另外，她表示目前仍有6部法例處於諮詢階段，包括統計法、國防安全法、會計法等。