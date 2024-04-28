愛國主義教育工作小組周一首開會　陳國基：標誌工作全方位開展

政府本月8日公布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，小組明日（29日，星期一）舉行首次會議。



出任督導委員會主席的政務司司長陳國基今日（28日）表示，這標誌着愛國主義教育工作正式全方位開展，期望通過論壇、展覽等多元活動，將優秀中華文化根植在市民內心，厚植愛國情懷和國民身份認同。



政府「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。（資料圖片）

行政長官李家超在去年施政報告宣布會開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀傳統文化的認同，在政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，由人大常委、民建聯前主席李慧琼任組長，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

陳國基今日出席在Facebook專頁撰文，他指中華文化源遠流長、博大精深，是滋養愛國主義的深厚土壤。他透露新成立的「愛國主義教育工作小組」將在明日舉行首次會議，標誌着愛國主義教育工作正式全方位開展。除了他及李慧琼外，政制及內地事務局局長曾國衞都會出席。

他表示，期待與工作小組乃至社會各界同心協力，通過論壇、展覽等多元活動，打造更豐富多采的「文化盛宴」，將優秀中華文化根植在市民內心，厚植愛國情懷和國民身份認同。

「愛國主義教育工作小組」協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。（資料圖片）

「愛國主義教育工作小組」的職權範圍包括：

（一）協助制訂在香港推廣愛國主義教育的整體計劃和策略，並定期向「憲法和基本法推廣督導委員會」匯報及尋求指引；

（二）根據實際情況，監察、評估及檢討根據商定策略開展的各項愛國主義教育相關工作的執行情況，並適時向「憲法和基本法推廣督導委員會」匯報進展；

（三）促進政府部門和非政府機構在推廣愛國主義教育工作上的協調與合作；以及

（四）在適當情況下，考慮及處理與推廣愛國主義教育相關的其他事宜。

「愛國主義教育工作小組」的成員名單如下：

組長：

李慧琼（人大常委、民建聯前主席）

非官方委員：

蔡德昇（公民教育委員會主席）

顧敏康教授（教育大學國家安全與法律教育研究中心總監）

郭永強（大埔羅定邦中學校長）

鄺美雲（港區全國人大代表）

劉智鵬教授（立法會議員、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係））

李鑾輝（新鴻基地產發展公共事務總監）

李子樹（優質教育基金督導委員會委員）

彭韻僖（基本法推廣督導委員會成員）

湯修齊（吸煙與健康委員會主席）

黃錦良（教聯會主席）

王惠貞（香港中華文化總會名譽會長）

楊勇

官方委員：

政制及內地事務局局長

公務員事務局局長

商務及經濟發展局局長

文化體育及旅遊局局長

教育局局長

民政及青年事務局局長

保安局局長

民政事務總署署長

政府新聞處處長

康樂及文化事務署署長

工業貿易署署長

法律政策專員