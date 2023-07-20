地區治理專組首次開會　9月推行擴大課後託管　5區有3千名額

政務司副司長卓永興領導的「地區治理專組」今日（20日）召開首次會議，決定社會福利署推行的「在校課後託管服務試行計劃」，目標在九月新學年開始推行為期一年計劃，為50所小學合共提供上限3000個受託名額。教育局開始在「劏房」戶較集中的地區，包括九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青和荃灣，物色有較多弱勢社群或來自單親家庭等目標學生的小學。



「地區治理專組」主要跟進落實政務司司長陳國基領導的「地區治理領導委員會」，本月12日開會後就五個重點地區議題交付的工作，討論實施細節及時間表。



康文署增適合長者的康體設施

除了擴大課後託管服務，加強對家長的支援推行有期外，康樂及文化事務署會更換及優化各區現有健身設施，包括於本年度率先在12個康樂場地增設適合長者的健身設施，增加適合長者的康體活動，及於第四季試行在全港18個大型公園為有需要長者提供雨傘借用服務。社署會加強資源和力量，辨識和關顧有需要的長者，包括由「關愛隊」協助辨識有需要的隱蔽長者和照顧者，再轉介至社署和社福單位跟進。目標今年底前以荃灣和南區「關愛隊」作試點推行。

新科技滅鼠 改善街市衞生

至於打造潔淨街市、起動全城滅鼠的工作，除加大力度清潔一些「黑點」外，食物環境衞生署會優化公眾街市和熟食市場衞生情況，包括改善約30個場地廁所的硬件及清潔服務；加強執管攤檔阻街；及試行在合適場地利用「組裝合成」及「裝配式建築」加快翻新街市攤檔。食環署亦會多管齊下加強防治鼠患，包括強化夜間防治鼠患流動隊；採用人工智能及熱能探測等新型偵測和滅鼠技術；及推動各界合力滅鼠等。

執法機構加強打擊罪案

此外，警方加強在罪案黑點和高人流等地點巡邏和加裝閉路電視。海關會加大力度打擊私煙、侵權罪行和不良營商手法，包括在旅客購物熱點和水客活躍地區進行巡查。

重鋪20段行人路路面 裝投射紅光輔助過路裝置

而路政署會擴大重鋪行人路路面，目標是率先於今年底前，於全港共20段公共行人路開展工程。運輸署會在各區行人過路處黑點，安裝投射紅光的新型輔助行人過路裝置，並於明年底前在總共100個地點完成安裝。

卓永興指地區治理與民生息息相關，政府會致力完善地區治理，排解民生憂難。他會在專組全力指揮和統籌地區工作，督導各部門落實政策措施和跟進地區問題，讓政府的地區服務更有效、更到位，切實回應市民需要。

政府在5月2日公布完善地區治理建議方案，包括重塑區議會。新地區治理架構下，由政務司司長主持的「領導委員會」，負責領導地區治理整體策略方針、具體政策和措施、工作優次和資源調撥。由政務司副司長主持的「專組」，負責指揮和統籌各決策局和部門的地區工作和落實有關政策措施，並在有必要時協調涉及跨部門及／或跨區的地區問題。