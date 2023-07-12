地區治理領導委員會首次開會　陳國基：討論課後託管等5議題

政務司司長陳國基主持的「地區治理領導委員會」今日（12日）下午舉行第一次會議。陳國基指，為強化地區治理架構，開創為民新篇章。他指必須與時並進，提升市民獲得感、幸福感、安全感。



他指委員會全面強化高層領導，深入討論5個地區議題，制定方針。第一為擴大課後託管，加強支援家長，提出新學年全年的課後託管實驗計劃，聚焦支援弱勢家庭，由學校提供場地、非政府機構營運。課後託管目的是讓家長可以工作以改善生活，會包括油尖旺、九龍城、深水埗、觀塘、葵青等劏房戶多的地方，約3,000個名額。

長者可借用雨傘、行山杖 加強巡查廁所及滅鼠

第二項是關愛長者，會加強社區支援，提供雨傘、行山杖借用。第三是全城街市要改善清潔，加強廁所、街道巡查，改善攤檔、改善鼠患，加強夜間滅鼠。

第四是提升治安水平，全面打擊罪案，政府會全力提升提升巡查覆蓋面，加強罪案黑點高調巡邏。

第五是改善行人設施，改善道路安全，擴大、重鋪行人路，行人路黑點安裝投射紅光新型行人裝置，加強過馬路安全。

他指五大議題宏觀和微觀兼備，分別針對兒童或長者提供支援配套，目標是切實做到民有所呼，我有所應。

按每區情況制定執行詳情

五大議題並不是全新措施，記者指民生措施要委員會決定才可以實行。陳國基回應說，措施是市民關注的議題，「定咗先」，到工作小組再研究如何實行。他指不同區有不同需要，例如擴大警方巡邏，其實18區的罪案都不一樣，部分詐騙多、部分盜竊多，每一區要度身訂造。

他續稱，委員會是宏觀視察市民需求，區議會則要報告有何需要，再決定執行方法。他認為將來民生、地區的事務提升到政務司司長的位置，可以更宏觀視察，而政務司副司長卓永興的小組則負責實行工作。他指「三會」、區議會都是收集市民需要，委員會再開會討論、訂立方針，認為這程序下會有更到位的服務。

委員會會向相關地區部門反映工作不足

至於部份措施會否與扶貧委員會重疊，陳國基指扶貧委員會是聚焦一個角度，但地區治理領導委員會則是審視全港，聚焦社區管理、治理，「面係唔一樣，某啲嘢重疊，但目標都唔一樣」。

被問及是否由地區決定執行細節再向委員會匯報，還是委員會下達指示。陳國基指例如對警方的撲滅罪案措施策略不會干涉，但如有人指「巡邏唔係好多，需要多啲」，他就會告訴當區，讓相關部門集中資源。他強調每一區情況都有不同，會反映給警方知道社區需要甚麼。

他表示會議沒有觸及區議會選舉，政府正在做籌備工作，希望年底舉行，讓來年有新的區議員服務市民。