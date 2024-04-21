麥美娟率18區民政專員北上學習地區治理　稱期望將經驗帶回港實踐

撰文：郭梓謙
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民政及青年事務局局長麥美娟上周三（17日）率領全港十八區民政專員到北京、淅江，參與地區研修班課程與視察地區政策實踐。麥美娟今晚（21日）回港總結行程表示，今次全體專員回國學習意義重大，她又提到國務院港澳辦副主任王靈桂有抽空向團隊授課，並肯定其地區治理工作，王並引述中共中央總書記習近平提到，地區官員要做到「心中有民、心中有責、心中有戒」，麥美娟期望專員將經驗帶回香港實踐。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，今次全體專員回國學習意義重大。（廖雁雄攝）

麥美娟表示，4天的行程中，團隊此行除了到行政學院上課，也到過不同地點、展館參觀，如中國共產黨歷史展覽館，深入了解中國共產黨的百年歷史；同時了解到中國式現代化、中國基層治理理念等概念，當中亦包括位於淅江的「楓橋經驗陳列館」。

團隊先到北京國家行政學院學習，期間國務院港澳辦副主任王靈桂亦於百忙抽空授課，王不單肯定民政專員的地區治理工作，也勉勵團隊要以民為本、盡心盡力做好地區工作、處理問題。她續說，王靈桂亦特別引述中共中央總書記習近平早前提到，地區官員要做到「心中有民、心中有責、心中有戒」。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，參觀後了解「楓橋經驗」強調以民為本，核心是減少矛盾。（廖雁雄攝）

被問到王靈桂有否再向地區發出指示，麥美娟回應說，今次王靈桂主要聽取工作內容、以及點評、鼓勵地區專員。

麥美娟表示，王靈桂亦有向團隊講解「楓橋經驗」，依靠群眾解決地區問題，又稱問題本身「離不開群眾」，要與社區不同持份者保持關係；她指王給予很多啟示和建議、「點樣做好地區工作」，民青局會朝「民政幫到你」這一口號繼續努力，及早發現、解決市民問題。

她稱，參觀後了解「楓橋經驗」強調以民為本，核心是減少矛盾，矛盾產生之後則要及時化解，「對於我哋喺地區治理上有好大啟發」；團隊後續則到浦江一所中學考察，學習如何改善社區關係、提升地區治理水平。

麥美娟總結指，是次團隊對國家治理理念、實踐經驗有更深刻認識；特別是18區民政專員，作為特區政府喺地區治理「火車頭」，可將經驗帶到工作崗位，更好落實地區政策，為市民排憂解難。

民青局常任秘書長林雪麗表示．今次行程理論、實踐兼備。（廖雁雄攝）

同行的民青局常任秘書長林雪麗表示，18位民政專員身兼區議會主席、關愛隊總指揮，同時亦是地區層面上「第一線接觸市民」，故要發揮政府同市民之間溝通紐帶作用。她又指，今次行程理論、實踐兼備，18位專員整個團隊會好好思考學習成果，如何在實踐上更好服務市民、增添幸福感。

民政事務總署署長張趙凱渝表示，行程最大啟發是完善地區治理後並不足夠。（廖雁雄攝）

民政事務總署署長張趙凱渝則表示，行程最大啟發是完善地區治理後並不足夠，「要用好呢個制度」，發揮應有功效；日後會協助、團結社區資源。

至於會否安排區議員參與研修班，麥美娟就稱議員上任之初，當局已表明會有不同培訓，包括到國內考察、本地舉行講座等，日後亦會繼續進行。

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麥美娟
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