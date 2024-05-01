最低工資｜孫玉菡：對商界影響不大　小小漣漪效應可接受

勞工及福利局局長孫玉菡今日（1日）勞動節去探望工友後稱，最新公布的最低工資機制引入方程式計算工資水平，且按機制將只加不減，又認為現時本港領取最低工資的工友不多，僅佔勞動人口的0.6%、大約1.7萬人，對商界影響不大，小小的漣漪效應可以接受，機制實施約5至10年後會再檢視。



至於有人認上調最低工資後，工友的薪金仍沒有很大改善，孫玉菡稱本次方程式隨年月增長下，加幅一定高於通脹。他又稱，方程式計算下，就算經濟轉差亦不會減，長遠會有利，希望在保障基層勞工之餘，與整體競爭力取得平衡。



孫玉菡（資料圖片/立法會直播截圖）

孫玉菡：最低工資按方程式計算下 累計增幅必然高於通脹

孫玉菡稱，新機制下方程式按照通脹及經濟增長而調整，其中經濟增長因素是若果當年經濟增長超過過去10年的平均數，就會上調增長幅度差額的20%，封頂是1%。但方程式不會減少最低工資，強調經濟不好不受影響，經濟好就會加，指方程式是合理安排。

至於有人認為就算加最低工資後，工友薪金都沒有很大改善，孫玉菡稱本次方程式隨年月增長下，薪金水平調整幅度一定高於通脹，又指出香港絕大多數人工資都高於最低工資水平，強調如香港經濟繼續有活力，大家都會受益。

機制保守？ 孫玉菡：方程式計算合適、穩定性強

坊間有稱方程式過於保守，孫指關鍵點是機制不會因經濟變化而下調最低工資，為最基層勞工提供保障。至於有人希望取消經濟增長的封頂安排，他則認為現方程式比較合適、穩定性強。

對於今日與多位工友見面，孫玉菡稱今天見到的保安員工時為每更8小時，清潔工早更、夜是4小時，大家都認為合理，做得開心。