將軍澳暴雨｜露天停車場成澤國　區議員疑斜坡泥沙倒塌引致

本港今日（4日）凌晨開始落雨，天文台7時40分發出黃色暴雨警告信號，在8時55分改發紅色暴雨警告信號。其中將軍澳及西貢雨勢特別嚴重，A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚稱，今早7點起已收到市民表示多處水浸，就算當時未懸掛黃色暴雨警告信號，「區內已經落到黑雨咁」。



林素蔚稱，有關部門應對速度明顯較去年「世紀暴雨」迅速，相信是汲取了去年的經驗，會繼續就暴雨的最新情況與當局保持溝通。



林素蔚指環保大道、領都對出的露天停車場已經變成「識得游水的停車場」，疑似附近的修復堆填區斜坡失修及泥沙倒塌引致，經渠務署清理後，目前積水已慢慢散去。她又稱西貢清水灣亦有嚴重水浸，惟「想入都入唔到」，部份地區如坑口村等水浸，則由於渠道淤塞造成，五塊田附近更是「浸到行人路都冇埋」。

方國珊：降雨量太集中

西貢區區議員方國珊認為今次暴雨對區內多個地方造成水浸非常少見，她指區內的去水渠設計是足夠應付幾百年一遇的暴雨排洪，相信並非去水渠老化，而是今次降雨量太急和太集中，累計多達400毫米降雨量，加上水浸位置鄰近有建築中地盤，或者鄰近斜坡，導致雨水從高處混雜泥沙沖下來堵塞渠口，無法緊急排水才出事，包括這次災情最嚴重的日出康城對出露天停車場，就是因為位處低潌地形而水浸。她稱，區內有70隊緊急救援隊已四出協助清理淤塞渠口及清理積水，至早上11時許，多處水浸位置大多已退水。

至於區內多個商場出現「水舞間」場面，方國珊則相信是商場基座頂部的部份排水渠堵塞有關，可能是積滿樹葉、樹枝而未有清理，商場方面應注意加強頂蓋保養問題。

泥水淹浸日出康城對面露天停車場

另一西貢區區議員張美雄指，今早8時許起發現日出康城對面的露天停車場、環保大道及周邊道路出現水浸情況，最嚴重時水深有30厘米以上。他形容今早的水浸來得很急，估計是在復修堆填區綠化範圍的天然斜坡發生了山泥傾瀉有關，導致泥水從山上傾瀉至露天停車場位置而出現水浸。

今早張美雄收到消息後已立即到現場視察並實時匯報情況，期間民政事務處分別聯絡及協調了渠務署、環保署等各政府部門立即處理積水淤塞問題，有關水浸才逐漸消退，張美雄表示會繼續協助善後的工作。

張美雄估計，有數以百架車輛因此而被影響，視察期間也看到大量車輛被拖車拖走，不少車主向張表示，會向保險公司跟進車輛被浸情況。