修訂牙醫例｜牙管會主席缺撤換機制續受關注　陳凱欣：講唔通

立法會《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》委員會今日(6日)繼續加班審議草案，多名議員依然關注牙醫管理委員會主席的產生方法和缺乏撤換機制的原因，其中選委界議員陳凱欣質疑「委員會可以解散，主席唔可以罷免」做法「講唔通」。醫務衞生局代表重申，如出現特別情況，行政長官可宣布出缺安排，認為目前安排恰當。



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上周會議上，多名議員質疑牙管會主席經由委員互選產生及並無撤換主席機制提出質疑，認為當局應借今次修例，一併檢視牙管會主席的產生辧法，但政府當時回應指修例主要針對海外牙醫註冊及為牙科畢業生引入實習安排，又指不考慮改變牙管會主席委任安排。選委界議員管浩鳴今日再指，過去香港出現一些比較亂的時間，部分委員會「搞到七國咁亂」，關注當局如何平衡專業自主和行政主導，他上次會議也曾建議可考慮改由特首委任牙管會主席，要求當局交代不由行政長官委任的因由。

醫務衞生局副秘書長麥子濘回應指如果出現特別情況，行政長官可宣布出缺安排，目前由委員會推選牙管會主席可滿足要求。

而曾任前食物及衞生局政治助理的選委界議員陳凱欣也再次追問牙管會主席沒有撤換機制的原因，陳凱欣指當局有部分委員會在不少於18名委員支持下即可解散，質疑「委員會可以解散，主席唔可以罷免」，認為「講唔通」。麥子濘指在其他委員會同樣不設撤換的機制，又解釋牙管會轄下委員會解散屬另一安排。